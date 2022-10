La construcción sufre efectos de la guerra y la pandemia

A pesar de los problemas económicos a nivel mundial, Paraguay tiene ventajas competitivas en la región, lo que hace que a pesar de nuestras falencias, vecinos de Argentina y Chile sigan invirtiendo en nuestro país, asegura el titular del gremio de los profesionales de la construcción. “En el sector público falta mejorar la planificación financiera y seguir combatiendo el clientelismo político”, añade como cuestionamiento.

El Ing. Palacios comenta que la construcción en el Paraguay, en octubre de 2022, está atravesando un periodo de estrés y contracción. “La misma representa el 8,4% del producto interno bruto (PIB) nacional con un valor de US$ 265.536 millones al 2021. El Ministerio de Obras, en el 2020, tuvo el récord en inversión de US$ 1.000 millones; en el 2021, US$ 897 millones comparado con el 2011, que se tuvo una ejecución de US$ 176 millones”, recordó.

Mencionó que, sin embargo, en el 2022, la deuda con los bancos por cesiones de deuda llega a US$ 171 millones y a los proveedores, de US$ 400 millones y no se están licitando obras nuevas, por lo que las empresas que trabajan con el Estado están haciendo un esfuerzo importante para sobrellevar la situación financiera. “Alrededor de 50 empresas y 50.000 puestos laborales están afectados”, agregó. El presidente de Aprocons reconoció que los socios de su gremio trabajan principalmente en el sector privado. “Desde el 2013, un flujo importante de inversiones de Argentina, Guatemala, Chile y España han y siguen modificando el paisaje de Asunción con la construcción de múltiples edificios de oficinas y departamentos”, resaltó.

Al respecto, detalló que actualmente, entre las inversiones más importantes se pueden citar la de Paracel, por US$ 3.200 millones; Cecon, por US$ 200 millones, y el Frigorífico Chaha, por US$ 65 millones. “Si bien existe un flujo importante de inversiones extranjeras, la inflación y suba de tasas de interés está creando cierta prudencia en los inversionistas”, apuntó el Ing. Palacios.