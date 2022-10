MOPC espera cerrar este año con una inversión de US$ 850 millones

El alto funcionario señaló que en el nivel de inversiones en obras (nivel 500), los desembolsos por pago de certificados y otros servicios alcanzaron G. 2,7 billones (US$ 384 millones), que es 17% más de lo concretado el año pasado durante los 8 meses del año.

Esta cifra representa el 59% del presupuesto destinado a obras para el presente periodo fiscal y el objetivo es cerrar este año con una inversión en obras de US$ 850 millones.

Sin embargo, el principal desafío de la inversión pública es la falta de recursos, pues la deuda con las contratistas llega a alrededor de US$ 314 millones. En este sentido, se prevé en breve el pago de US$ 160 millones gracias a un crédito programático que ya tuvo luz verde en el Congreso, indicó Segovia.

Cuando se le consultó qué estrategia utilizará el MOPC para seguir con el ritmo de las obras, justamente ante la falta de recursos, indicó que la institución hará una apuesta fuerte en las herramientas de inversión privada, a través de las concesiones (Ley 1618/2000), la Ley de Alianza Público Privada (Ley 5102/2014) y las obras con financiamiento o “llave en Mano” (Ley 5074/2013).

En este sentido, el ministro enfatizó que a la fecha, el financiamiento privado en el MOPC alcanza los US$ 1.100 millones, distribuidos en las siguientes obras: Ruta a Naranjal con una apuesta de US$ 45 millones, el Corredor Bioceánico con US$ 443 millones y la Costanera Sur con US$ 120 millones. Estas tres obras son financiadas a través de la ley llave en mano. A esto se suma la duplicación de la ruta PY02, que está demandando una inversión de US$ 550 millones y se ejecuta por vía de la APP.

En cuanto a las principales obras en construcción, citó el Puente Héroes del Chaco que unirá Asunción con Chaco’i y la duplicación de la ruta PY09 (más conocida como la Transchaco, 553 km). A esto se suma la reconstrucción de la ruta Pozo Colorado-Concepción (146 km), la Ruta de la Leche y la duplicación del tramo Remanso-Falcón.

El ministro también enfatizó la construcción de cárceles, hospitales, obras de agua y saneamiento, pero lo más importante, según dijo, es que ya se llegó a los 3.703 kilómetros de nuevas rutas asfaltadas con este Gobierno.