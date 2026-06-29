Del compromiso a la innovación: 30 años de historia

Su presidente, el Dr. Juan Antonio Almirón, destacó el camino recorrido desde una estructura prehospitalaria hasta convertirse en una institución de alta complejidad con atención integral y enfoque humano.

“Cuando iniciamos, en 1996, éramos un servicio prehospitalario. Hoy somos un centro con capacidad resolutiva y tecnología de vanguardia”, señaló.

CER: tecnología y cirugía robótica

Uno de los principales avances de la institución es el CER (Centro de Especialidades Robóticas), una unidad especializada que integra cirugía robótica, diagnóstico oncológico de precisión y tratamientos mínimamente invasivos. El espacio reúne tecnología de última generación, equipos profesionales altamente capacitados y procesos clínicos estandarizados, lo que permite brindar atención de alta complejidad con mayor seguridad y eficacia para los pacientes.

Red médica y cobertura nacional

El Sanatorio Santa Bárbara también fortalece su red de atención a través del Servicio Integral Médico (SIME), que ofrece a sus asegurados más de 50 prestadores médicos en todo el país. El Dr. Almirón explicó que el sistema garantiza cobertura integral, con acceso a médicos clínicos y especialistas en diversas áreas, según las necesidades de cada paciente. “Buscamos que cada asegurado tenga acceso oportuno a la atención que necesita, sin importar su ubicación”, indicó. La institución mantiene servicios de urgencias, laboratorio e imágenes disponibles las 24 horas, consolidando un modelo de atención continuo y accesible. Con tres décadas de historia, el Sanatorio Santa Bárbara reafirma su compromiso con la innovación, la calidad médica y la atención humana, proyectándose hacia una nueva etapa de expansión y modernización en el sistema de salud paraguayo.