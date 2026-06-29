Aniversario Sanatorio Santa Bárbara 2026
29 de junio de 2026 a la - 01:00

Del compromiso a la innovación: 30 años de historia

Sanatorio Santa Bárbara continúa fortaleciendo su atención con una medicina más precisa, innovadora y accesible.
Sanatorio Santa Bárbara continúa fortaleciendo su atención con una medicina más precisa, innovadora y accesible.Archivo, ABC Color

Al cumplir 30 años de trayectoria, el Sanatorio Santa Bárbara reafirma su liderazgo como centro de referencia en el sistema de salud, con una evolución constante desde sus inicios en 1996, brindando atención de calidad y tecnología médica.

Por ABC Color

Su presidente, el Dr. Juan Antonio Almirón, destacó el camino recorrido desde una estructura prehospitalaria hasta convertirse en una institución de alta complejidad con atención integral y enfoque humano.

“Cuando iniciamos, en 1996, éramos un servicio prehospitalario. Hoy somos un centro con capacidad resolutiva y tecnología de vanguardia”, señaló.

Dr. Juan Antonio Almirón, presidente del Sanatorio Santa Bárbara.
Dr. Juan Antonio Almirón, presidente del Sanatorio Santa Bárbara.

CER: tecnología y cirugía robótica

Uno de los principales avances de la institución es el CER (Centro de Especialidades Robóticas), una unidad especializada que integra cirugía robótica, diagnóstico oncológico de precisión y tratamientos mínimamente invasivos. El espacio reúne tecnología de última generación, equipos profesionales altamente capacitados y procesos clínicos estandarizados, lo que permite brindar atención de alta complejidad con mayor seguridad y eficacia para los pacientes.

El CER integra un equipo multidisciplinario especializado en cirugía mínimamente invasiva y alta complejidad.
El CER integra un equipo multidisciplinario especializado en cirugía mínimamente invasiva y alta complejidad.

Red médica y cobertura nacional

El Sanatorio Santa Bárbara también fortalece su red de atención a través del Servicio Integral Médico (SIME), que ofrece a sus asegurados más de 50 prestadores médicos en todo el país. El Dr. Almirón explicó que el sistema garantiza cobertura integral, con acceso a médicos clínicos y especialistas en diversas áreas, según las necesidades de cada paciente. “Buscamos que cada asegurado tenga acceso oportuno a la atención que necesita, sin importar su ubicación”, indicó. La institución mantiene servicios de urgencias, laboratorio e imágenes disponibles las 24 horas, consolidando un modelo de atención continuo y accesible. Con tres décadas de historia, el Sanatorio Santa Bárbara reafirma su compromiso con la innovación, la calidad médica y la atención humana, proyectándose hacia una nueva etapa de expansión y modernización en el sistema de salud paraguayo.