La robótica abre una nueva era en los procedimientos quirúrgicos

El Dr. Percio Franco, urólogo, especialista en cirugía robótica y láser, y subdirector médico del sanatorio, explica el impacto de estas tecnologías en la atención de los pacientes.

El avance de la tecnología ha transformado la práctica médica, permitiendo procedimientos cada vez más precisos, seguros y menos invasivos. Con esa visión, el Sanatorio Santa Bárbara impulsa el Centro de Especialidades Robóticas (CER), una unidad que reúne equipamiento de última generación para el diagnóstico y tratamiento de patologías complejas, especialmente en el área de urología.

“El objetivo del CER es concentrar en un solo lugar tecnología de vanguardia, profesionales altamente capacitados y procesos de calidad para que los pacientes puedan acceder a tratamientos de primer nivel sin salir del país”, destaca el Dr. Percio Franco.

Uno de los pilares del centro es el sistema de cirugía robótica REVO-i, una plataforma que permite realizar intervenciones mediante pequeñas incisiones, con visión tridimensional de alta definición e instrumentos de gran precisión. Esta tecnología favorece procedimientos más seguros y ofrece importantes beneficios para los pacientes, como menor sangrado, menos dolor posoperatorio, menor riesgo de complicaciones, internaciones más breves y una recuperación más rápida.

La urología es actualmente el área de mayor desarrollo de la cirugía robótica dentro del CER. Allí se realizan procedimientos como la prostatectomía radical para el tratamiento del cáncer de próstata y cirugías renales conservadoras, que permiten extirpar tumores preservando la mayor cantidad posible de tejido sano. Sin embargo, la plataforma también se aplica en ginecología y cirugía general, ampliando las posibilidades terapéuticas en distintas especialidades.

El centro incorpora además el sistema ARTEMIS para biopsias prostáticas por fusión de imágenes. Esta tecnología combina la resonancia magnética con la ecografía en tiempo real, mejorando significativamente la precisión diagnóstica y permitiendo detectar con mayor exactitud lesiones clínicamente relevantes.

Otra de las innovaciones disponibles es el láser de Holmio de alta potencia para la técnica HoLEP, considerado actualmente uno de los tratamientos más eficaces para la hiperplasia benigna de próstata. El procedimiento se caracteriza por ser mínimamente invasivo, sin incisiones externas, con escaso sangrado, corta internación y una recuperación más rápida.

El Dr. Franco resalta que la tecnología siempre debe ir acompañada de la preparación del equipo humano. En ese sentido, el cuerpo de urología del CER cuenta con profesionales certificados por el European Board of Urology, formación que respalda la calidad de los procedimientos realizados.

A tres décadas de su fundación, el Sanatorio Santa Bárbara reafirma su compromiso con la innovación, incorporando soluciones que elevan el nivel de la medicina especializada y acercan a los pacientes paraguayos tratamientos de alta complejidad con estándares internacionales.