Planes médicos apuntan a una atención más integral

Desde el Sanatorio Santa Bárbara y SIME Medicina Prepaga destacan que el desafío es ampliar el acceso mediante planes más flexibles, tecnología y estrategias preventivas.

El mercado de los seguros médicos y la medicina prepaga atraviesa un proceso de crecimiento sostenido en Paraguay, impulsado por una mayor conciencia sobre la importancia de la prevención y el cuidado oportuno de la salud.

En este escenario, el Sanatorio Santa Bárbara y SIME Medicina Prepaga, pertenecientes a Servicio Integral Médico S.A. (SIME S.A.), fortalecen su propuesta con planes dirigidos a personas, familias y empresas.

La gerente general del Sanatorio Santa Bárbara y de SIME Medicina Prepaga, Mgtr. Patricia H. Cantero Oviedo, explicó que las coberturas fueron diseñadas para responder a distintas necesidades e incluyen consultas médicas, urgencias, estudios laboratoriales, diagnóstico por imágenes, internaciones, maternidad, cirugías, terapia intensiva, fisioterapia y acceso a una amplia red de prestadores.

Según señaló, actualmente los usuarios priorizan coberturas que permitan acceder rápidamente a consultas, urgencias y estudios, además de valorar cada vez más los programas preventivos y los planes familiares.

“Hoy las personas buscan confianza, calidad y una mejor experiencia en el servicio, además de una adecuada relación entre costo y beneficio“, indicó.

Cantero destacó que contar con un seguro médico representa una inversión en bienestar y tranquilidad, ya que permite afrontar eventuales problemas de salud con mayor previsibilidad económica y acceso oportuno a la atención médica.

La ejecutiva sostuvo que, tras la pandemia, aumentó el interés de las familias por disponer de una cobertura privada, lo que impulsó la demanda de planes de medicina prepaga.

En ese contexto, afirmó que el principal desafío del sector es ampliar el acceso manteniendo el equilibrio entre calidad, precio y sostenibilidad.

Otro de los ejes estratégicos es la prevención. En ese sentido, explicó que los programas incorporan controles periódicos, seguimiento médico y acciones de detección temprana, promoviendo un modelo centrado en el cuidado continuo de la salud.

La transformación digital también ocupa un lugar relevante dentro de la estrategia institucional. Las herramientas tecnológicas permiten agilizar autorizaciones, facilitar consultas sobre coberturas y optimizar la comunicación con los beneficiarios.

Entre los proyectos más próximos figura el lanzamiento del Plan Azul, una cobertura especializada orientada a la prevención y atención de patologías prostáticas. Asimismo, la institución anunció la incorporación de la ingeniera Mónica Coronel Pérez como nueva gerente de SIME Medicina Prepaga, con el objetivo de fortalecer el desarrollo comercial y acompañar la implementación de nuevas propuestas para los asegurados.