Supremo régisseur

Su nacimiento en Florencia en 1923 estuvo marcado por el escándalo del adulterio de sus padres, la bastardía y la temprana orfandad. En seis décadas de carrera en el cine, el teatro y la ópera alcanzó un éxito global y masivo, especialmente en los años sesenta y setenta. Su clasicismo lo distanció de vanguardismos en cine o tanteos escénicos rupturistas en teatro y ópera. En una entrevista que concedió en 2010 al diario La Nación de Buenos Aires dijo: «Yo no estoy en contra del desarrollo y del progreso. Pero lo que digo es que, a falta de una nueva y extraordinaria orientación cultural, es mejor hacer las óperas como fueron concebidas. En eso soy absolutamente estricto y estoy dispuesto a defender con uñas y dientes el derecho de los autores a que sus óperas se interpreten como fueron concebida». A diferencia de lo que sucede con su amado Visconti, la opera wagneriana no tiene lugar en la labor artística de Zeffirelli, y cabe suponer, por los conceptos citados, que aborrecería el «nuevo Bayreuth» posterior a la Segunda Guerra Mundial con sus puestas innovadoras y experimentales.

Siempre sufrió Zeffirelli cierto desdén de la crítica, al que respondía que con la elección de sus temas premeditadamente evitó ser un artista de élite y que se sentía mejor como director de éxitos masivos. Empezó en el cine como asistente de dirección de realizadores como Visconti, Rosellini o De Sica, y su cine se caracteriza por la rigurosa puesta en escena con gran cuidado en los detalles de vestuario, escenografía y reconstrucción de época, el certero uso de la música para enfatizar peripecias de la trama y los planos que potencian el desempeño de un reparto compuesto invariablemente por grandes estrellas.

Confeso homosexual y devoto católico, se manifestó más de una vez contra el movimiento en pro de los derechos de la comunidad LGTB y llego a declarar que la palabra «gay» era estúpida y expresaba un concepto irreal de las personas homosexuales. De joven actúo en la resistencia antifascista, pero de 1994 a 2001 fue senador por el partido de Berlusconi, Forza Italia. Defensor de las particularidades nacionales, a pedido de su amigo presidente diseñó la escenografía del recinto de los Museos Capitolinos de Roma para la ceremonia de firma del fallido Tratado para la Constitución Europea en 2004. Todos enclaves antagónicos en la vida de Franco Zeffirelli, que, tras recibir el sacramento de la extremaunción, falleció en las afueras de Roma el pasado 15 de junio.

Shakespeare, Jesús y María Callas

Durante el rodaje de su primera película, The Taming of the Shrew (1967), adaptación de La fierecilla domada, de Shakespeare –con un gran reparto encabezado por Richard Burton y Elizabeth Taylor–, el Arno inundó su natal Florencia y, a fin de recaudar fondos para los afectados y la reconstrucción, Zeffirelli filmó para la RAI su único documental, Florencia, días de destrucción, narrado por Richard Burton. La siguiente es quizá la película por la que será recordado, Romeo y Julieta (1968), con Leonard Whiting y Olivia Hussey como los amantes adolescentes. A fuerza de excelentes actuaciones, narración visual preciosista y la envolvente música de Nino Rota, otorga vitalidad renovadora a la tragedia shakesperiana sin abandonar su ortodoxia estética formal. En Hermano Sol, Hermana Luna (1972) intenta plasmar aquello llamado «santidad» apelando a Francisco de Asís, encarnado por Graham Faulkner y representado con sincera admiración, pero sin realismo.

Una ambiciosa miniserie de seis horas para la televisión, también editada para cine, marcó otra cumbre de su trabajo: Jesús de Nazareth (1977), versión historicista y ortodoxa de la vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo, interpretado por el británico Robert Powell en una Judea del siglo I minuciosamente recreada, remoto trozo del imperio romano que deja entrever un laberinto de tensiones políticas, intereses económicos y pasiones religiosas. Éxito internacional, con la actuación de Powell profusamente elogiada, algunos sectores del fundamentalismo evangélico estadounidense la condenaron por mostrar un Jesús demasiado humano, negando así su naturaleza divina. Pablo VI, por el contrario, instó a la feligresía católica a verla. Desde el principio fue comparada con El Evangelio según San Mateo (1964), pero Zeffirelli zanjó el debate en una entrevista televisiva, declarando: «Pasolini era algo que yo no soy: un grandísimo poeta».

Posteriormente, ingresa en su etapa hollywoodense, la menos memorable. Campeón (1979), remake de un original de King Vidor, y Endless Love (1981) son sus más que prescindibles títulos de esos años. Vuelve a Shakespeare y filma en 1990 una excelente versión de Hamlet con Mel Gibson, que se desempeña muy bien como el príncipe danés, Glenn Close, Helena Bonham Carter e Ian Holm, entre otros.

Amigo de María Callas desde los años cincuenta, la dirigió en varias puestas operísticas y adoraba a la diva, de cuyo estrellato se sentía al menos en parte responsable. Esta relación artística y personal de mutua devoción se refleja en su último largometraje: Callas Forever (2002), con Jeremy Irons como un director (su alter ego) y Fanny Ardant como la soprano griega.

Visión divina

En Hail, César (2016), de los hermanos Coen, el director de producción de un gran estudio cinematográfico de la edad de oro hollywoodense se reúne con obispos católicos, pastores protestantes, sacerdotes ortodoxos y rabinos convocados como asesores ante una dificultad de su próxima superproducción bíblica: ¿cómo filmar la presencia divina? ¿Cómo reflejar en imágenes a Dios? Y asistimos a un brillante y humorístico debate. Pero tras el éxito de Jesús de Nazareth, en la memoria visual de millones de creyentes en todo el mundo el hijo de Dios, que también es Dios, tiene la apariencia que le dio Zeffirelli. Esto seguramente le habrá deparado al director italiano, amigo de todos los pontífices romanos desde Pablo VI hasta el actual, Francisco, alguna fugaz felicidad.

