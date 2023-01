Cinco canciones del 2019 que se quedan con nosotros

Entre las canciones que se quedan con nosotros del año que acaba de terminar, van estas cinco sin jerarquía, en modo aleatorio: que cada quien elija el orden que prefiera.

Brittany Howard: «History Repeats»

La potencia del funk nunca falla: Brittany Howard te llena de electricidad primero la cabeza, luego los pies, aunque no estoy completamente seguro de este orden; de lo que sí estoy seguro es de que este año se va con fuerza y mucho feeling con la carga de esta estadounidense de Athens, Alabama. Salud, y que la historia se repita.

History Repeats: https://www.youtube.com/watch?v=Py5DdhWKcgY

Lil Nas X: «Old Town Road» (feat. Billy Ray Cyrus)

Una extravagante e interesante fusión de hip-hop y música country que nos demuestra que la imaginación sigue en el poder, y la música, al mando del alma, y yo, que –para ser sincero– no soy muy fan del rap, del hip hop ni del country, no pude resistirme al ritmo y al groove de esta genuina ocurrencia de Lil Nas X y Billy Ray Cyrus. Que el futuro te encuentre haciendo contorsiones raras con este tema.

Old Town Road: https://www.youtube.com/watch?v=w2Ov5jzm3j8

Rey Pila: «Disciples IV»

Este cuarteto mexicano –formado por Diego Solórzano, Rodrigo Blanco, Andrés Velasco y Miguel Hernández– sorprende gratamente con sus sintetizadores creando una agradable atmosfera ochentera y climas ondulantes en cadenciosa coherencia… a la mierda, a la mitad del tema el cantante me hizo recordar a Robert Smith y abrí una lata; ya no recuerdo nada. No me arrepiento, Boys don’t cry.

Disciples IV: https://www.youtube.com/watch?v=pVqLI7IRCik

Tame Impala: «Borderline»

La flotante sensación melancólica que inunda esta canción hace casi imposible no sumergirse en un relajado momento de tristeza, de esos medio masoquistas que al final son agradables. Basta. Otro brindis.

Borderline: https://www.youtube.com/watch?v=vpbblMR_jUo

Oliver Tree: «Miracle Man»

El californiano Oliver Tree nos relata la loca y a veces frustrante carrera contra el tiempo en pos de nuestros sueños en esta canción que, por momentos divertida, a ratos poética y otros irónica, nos envuelve en un entretenido e inteligente viaje pop con liberadoras ráfagas de entusiasmo rítmico. ¿Qué es esto? ¿Una cana? Marche otra, cantinero.

Miracle Man: https://www.youtube.com/watch?v=EBLF26-Irdc

horaciobendlin@gmail.com