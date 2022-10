Asuficc 2022, festival de cine internacional en Asunción

Asuficc 2022, segunda edición del Festival Internacional de Cine Contemporáneo de Asunción, llega esta semana, del miércoles 5 al domingo 9 de octubre, con proyecciones libres y gratuitas en cuatro sedes: el Teatro de las Américas del Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA), la Sala Molière de la Alianza Francesa, el Teatro Leopoldo Marechal de la Embajada Argentina y el Centro Cultural de España Juan de Salazar (CCEJS).

Los festivales de cine, indispensables para el encuentro, el intercambio, la pluralidad de miradas y la formación de audiencias, son espacios de resistencia en un contexto que limita cada vez más el acceso a la cultura y la diversidad de la oferta cinematográfica. Por eso, Asuficc se propone como un espacio de encuentro con el cine contemporáneo de todo el mundo y especialmente con autores y obras que asuman riesgos e inviten a la reflexión.

Asuficc 2022 contará con una Competencia Internacional de Largometrajes y una Competencia Internacional de Cortometrajes, y tres secciones paralelas: Película de Apertura, Foco –que este año está dedicado al colectivo Antes Muerto Cine– y Panorama Paraguayo.

Película de Apertura

El Festival comienza este miércoles 5 en la Alianza Francesa a las 20:00 horas con la proyección de El gran movimiento (Kiro Russo, Bolivia / Francia / Catar / Suiza, 85′, 2021). En esta historia, situada en Bolivia, después de caminar una semana, Elder y sus compañeros mineros llegan a La Paz para exigir la reincorporación a su trabajo. Con ayuda de la anciana Mama Pancha, logran encontrar trabajo en el mercado. Pero Elder enferma, su estado de salud empeora, le falta el aire y lucha por respirar. Entonces, Mama Pancha lo envía a Max, curandero, ermitaño y payaso que puede traer al joven a la vida.

Competencia Internacional de Largometrajes

El jueves 6 comienza la Competencia Internacional de Largometrajes con la proyección de Las Delicias (Eduardo Crespo, Argentina, 65′, 2021) en la embajada argentina a las 20:00 horas. El viernes 7 sigue en el CCPA con Roza (Andrés Rodríguez, Guatemala / México, 79′, 2022) a las 16:00 y El cielo está rojo (Francina Carbonell, Chile, 77′, 2020) a las 20:00 horas. El sábado 8 continuamos en el CCEJS con A Night of Knowing Nothing (Payal Kapadia, Francia / India, 96′, 2021) a las 16:00 y Espíritu sagrado (Chema García Ibarra, España, 97′, 2021) a las 20:00 horas. Y, por último, el domingo 9 se proyecta Mostro (José Pablo Escamilla, México, 75′, 2021) en la Alianza Francesa a las 20:00 horas.

Competencia Internacional de Cortometrajes

Simultáneamente, la Competencia Internacional de Cortometrajes comienza el jueves 6 en la embajada argentina a las 18:00 horas con Severen Pol (Marija Apcevska, Macedonia / Serbia, 15, 2021), Al motociclista no le cabe la felicidad en el traje (Gabriel Herrera, México, 10′, 2021), No es un juego (Lucas Olivares, Argentina, 5′, 2020), El rastro de la nada (Gaspar Insfran, Paraguay, 11′, 2022), After a Room (Naomi Pacifique, Reino Unido, 21′, 2021) y Bestia (Hugo Covarrubias, Chile, 16′, 2021). Y sigue el viernes 7 en el CCPA a las 18:00 horas con El azar (Solandré Vasquez Padilla, Bolivia, 13′, 2021), Céu de agosto (Jasmin Tenucci, Brasil, 16′, 2021), Quaranta cavalli (Luca Ciriello, Italia, 10′, 2020), Tigre, Tigre (Mauricio Sáez-Cánovas, México, 17′, 2022), Amours synthétiques (Sarah Heitz de Chabaneix, Francia, 24′, 2020) y Lo que nos distingue (Nicolás Failla Spitta, Argentina, 13′, 2022).

Foco: colectivo Antes Muerto Cine

Este año, Asuficc dedica su foco al grupo Antes Muerto Cine, con base en Buenos Aires. Antes Muerto Cine es un colectivo dedicado a la producción de cine documental y experimental. Sus integrantes se conocieron tomando la universidad pública, registrando imágenes y sonidos para sacudir y discutir la realidad que habitan. Desde entonces, buscan que su práctica dialogue «con experiencias pasadas y futuras para rescatar sensiblemente la belleza cotidiana y absurda que naufraga en el caos». «Nos gustan –afirman– las películas que están vivas, las que se hacen con cuidado en la intimidad o en la calle, las que se inventan sacando conclusiones sobre la marcha, las que juegan». Antes Muerto Cine apuesta por la amistad como política creativa. Sus películas han participado en diversos festivales internacionales.

Comenzamos el jueves 6 en la Embajada Argentina con Río Turbio (Tatiana Mazú González, Argentina, 82′, 2020) a las 16:00 horas, y seguimos el sábado 8 en el CCEJS con ¿Qué hago en este mundo tan visual? (Manuel Embalse, Argentina, 64′, 2020) a las 18:00 horas y el domingo 9 en la Alianza Francesa con Eldorado (Francisco Bouzas, Argentina, 82′, 2021), también a las 18:00 horas.

Panorama Paraguayo

La cita con el Panorama Paraguayo de Asuficc 2022 será el domingo 9 en la Alianza Francesa desde las 21:30 horas. Se proyectarán Y (Cris Arana, España / Paraguay, 12′, 2021), Después de Richard (Maximiliano Sanguina, Paraguay, 4′, 2022), Sala de espera (Isaías von Lücken, Paraguay, 22′, 2021), Iñepyrũme (Cristian Andrés Barboza / Nicolás Cantero, Paraguay, 8′, 2020), Ña Jacinta (Sandra Flecha, Paraguay, 17′, 2022) y Este es el fin (Álvaro Leoz, Paraguay, 15′, 2021).

Con Asuficc proponemos un encuentro con el cine actual del mundo entero para abrir espacios que inviten a la reflexión alrededor de la experiencia del cine. El acceso a las actividades del festival es libre y gratuito para todas las personas interesadas.

Asuficc

info@asuficc.com