Una nueva imagen de Madame Lynch

Aquellos lectores que hayan tenido la oportunidad de leer mi estudio en tres volúmenes La Guerra de la Triple Alianza (Asunción, Taurus, 2010, 2011 y 2012) sabrán que en 1995, más o menos, tuve la oportunidad de visitar la Biblioteca Washburn-Norlands en Livermore Falls, en el estado de Maine, Estados Unidos. Allí investigué durante aproximadamente una semana los materiales privados de Charles Ames Washburn, que fue ministro residente de Estados Unidos en Paraguay durante los primeros años de la guerra. La mayoría de los documentos de Washburn simplemente repetían los documentos del Departamento de Estado en Washington. No hubo grandes sorpresas. Pero sí encontré algunas excepciones interesantes a esa regla, así como un fascinante diario personal que Washburn mantuvo con su esposa durante su estadía en Asunción. Todos o casi todos estos materiales los publiqué posteriormente con mi amigo y colega Juan Manuel Casal en un libro titulado La diplomacia estadounidense durante la Guerra de la Triple Alianza. Escritos escogidos de Charles Ames Washburn, 1861-1871 (Asunción, Servilibro, 2008).

Lo que mis lectores probablemente no sepan es que, mientras revisaba los documentos en la Biblioteca Washburn-Norlands, también encontré algunas cosas que nadie había visto antes. Entre ellas, una foto de Madame Lynch, con una inscripción en la parte inferior: «Madame Lynch, 1866-67». Hice una fotocopia de esta foto, sintiéndome muy orgulloso de haberla descubierto en un lugar tan aislado e inusual. Lamentablemente, una vez de regreso en casa no pude encontrar la fotocopia y concluí, tristemente, que la había perdido. Confieso que me sentí muy avergonzado, en especial porque, como los materiales de la Biblioteca Washburn-Norlands no estaban catalogados, di por sentado que nunca más volvería a encontrar esa imagen.

Ayer, sin embargo, mientras sacaba algunas fotocopias viejas de mis estantes, la imagen de Madame Lynch se cayó de una carpeta, por lo que ahora la puedo compartir con mis lectores. La mujer de la imagen es claramente ella. Se trata de una mujer atractiva de mediana edad, con una cintura muy delgada (producto, supongo, de un corsé victoriano). Si fue tomada realmente en 1866 o 1867, como se indica en la inscripción, entonces esta podría ser una de las pocas fotos que tenemos de ella tomadas durante la guerra. No creo que Michael Lillis y Ronan Fanning hayan tenido acceso a esta imagen cuando publicaron su biografía definitiva, Eliza Lynch: Queen of Paraguay (Dublín, Gill, 2009).

Dejaré a otros opinar e intercambiar impresiones sobre la foto, pero me complace mucho restituir esta imagen, tan importante para la historia de Paraguay.