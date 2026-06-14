Esta mañana desperté y no, no lo soñé, te habías ido. A vos que eras el rey de esta jungla se te soltó un patín. Ahora miras crecer las flores desde abajo

Un auto guapo vino por vos y quemando la turbina te escapaste

No lo soñé, ibas corriendo a la deriva. No lo soñé, los ojos ciegos bien abiertos. No lo soñé, te habías ido

Flight Nine Five Six, intento reír. Dios no está en los detalles de hoy. Entre amuletos y talismanes tu destino desafiaste. No le robaste nada nunca a nadie

Flight Nine Five Six, te voy a extrañar. Tu belleza es como un resplandor. Es tan triste esta vez que no puedo hablar

Y yo que solo soy un caníbal desdentado enseñando a masticar, llorando a Susanita, ¡tan bonita! Una nena que tu padre trajo, una negrita que baila hasta el fin, linda infinita que un día me mando al descenso –todavía su amor me da descargas– y dejé huérfano todo su penar

Flight Nine Five Six, el tiempo dirá. Yo sé que vos vas a regresar

Tu corazón no era un hotel aunque corría ese rumor y hoy tienes una entre otras cruces en este bosque siempre cruel

Nuestra estrella se agotó y era mi lujo pero metiste, metiste tu rocanrol bajo este pulso

Y el futuro ya llegó, todo un palo, ya lo ves, parece que todo cambió pero no es así, todo preso es político, deténganme, deténganos, en esta farsa actual –teatro antidisturbios–, un mudo con tu voz y un ciego como yo, ¡vencedores vencidos!

Cómo no sentirme así si ese perro sigue ahí, qué podría ir peor, eso no me arregla a mí. El futuro ya llegó, todo un palo, ya lo ves, y para mí que solo soy un caníbal desdentado enseñando a masticar fuiste por esta vez mi héroe vivo, bah, fuiste mi único héroe en este lío

No lo soñé y aunque aún hay verdugos cenando distinguidos en esta noche de cristal que se hace añicos vamos a brillar mi amor. Te voy a buscar en la oscuridad, borraremos los rastros y las noches con más penas de bar. Todavía no usé mi milagro de hoy; cuando la noche es más oscura se viene el día en tu corazón

Ya sufriste cosas mejores que estas pero tu esqueleto te trajo hasta aquí, y aquí gracias a Dios uno no cree en lo que oye. Alma mía, no vas a regatear, si no hay amor que no haya nada entonces

Ángel de la soledad y de la desolación preso de tu ilusión vas a bailar a bailar bailar

Me diste algo más que un par de promesas y tics de la revolución, implacable rocanrol y un par de sienes ardientes que son todo el tesoro. Banderas en tu corazón, yo quiero verlas siempre. Cómo será andar solito allá en la muerte, fumando en la oscuridad. Espero que tu infierno este encantador

Esta mañana desperté y no, no lo soñé, me enderezo y brindo a tu suerte, no lo soñé, no te habías ido, estarás aquí para siempre

Maldición, va a ser un día hermoso