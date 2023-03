Fernández y los invisibles

No ha podido, es la noticia de estos días, porque, alegaron nuestros representantes diplomáticos en Francia al rechazarlo, su obra no muestra «lo positivo» de este país –algo que ellos parecen creer que es su misión, por cierto–. Por qué a un pintor como Fernández, empeñado, hasta donde yo sé, en poner de manifiesto lo que esta sociedad soslaya, sataniza, pisotea y desprecia, le puede apetecer colgar sus cuadros en los muros de una embajada, o meramente entrar en ella, como dije ya, no consigo imaginarlo; pero quizá yo esté generalizando –es decir, que solo porque tamañas cosas no podrían apetecerme a mí jamas, ya me es inconcebible que no sean horribles para otros–, pero el efecto es delicioso: hace visible el afán de hacer invisibles las pinturas del pintor de los invisibles. Y, he aquí lo realmente monstruoso (aunque en general hasta ahora no he visto que nadie lo perciba realmente así), a sus modelos. No puedo afirmar, en rigor, que lograr este curioso y circular efecto de énfasis haya sido el propósito inconsciente u oculto del pintor, pero al menos sí puedo imaginarlo, y, por ende, cumplir mi deseo de que haya sido así al imaginarlo. Lo imaginario puede guardar a veces un tipo de secreta verdad más poderosa que la verdad de los hechos (T. E. Lawrence, «Lawrence de Arabia», dijo que existen dos tipos de personas, «las que sueñan dormidas, de noche, y las que sueñan despiertas y de día; estas son peligrosas, porque no se detienen hasta que sus sueños se vuelven reales»). Del caso de Fidel Fernández, y del arte, de la censura, de la indiferencia y del peligro, trata el siguiente artículo.