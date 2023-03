La Antología poética de Lourdes Espínola

Esta edición reúne todos los poemarios (nueve hasta la fecha) publicados por Lourdes Espínola desde que en 1973, recatada estudiante de Odontología de diecinueve años, lanzó un pequeño libro de nombre críptico, Visión del Arcángel en once puertas, hasta que, hace tres años, en el 2011, lanzó en Madrid con Ediciones Torremozas y palabras introductorias del Premio Cervantes Emilio Pacheco Desnuda en la palabra.

La Antología poética que tenemos aquí ahora mismo, hic et nunc, entre las zarpas para ser próximamente revisada, es ante todo una elegante, sobria y cuidada edición, realizada con el sello nacional Servilibro y con auspicios del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes, Fondec, y la Embajada de Francia en Paraguay. Seiscientas páginas de libros originales en español y de sus traducciones al inglés (por la profesora de la Universidad de Texas en Austin y crítico especializada en literatura latinoamericana Naomi Eva Lindstrom para la edición bilingüe español-inglés de Womanhood and Other Misfortunes / Ser mujer y otras desventuras, Leaping Jaguar Editions, Texas, 1985), al francés (por el hispanista y traductor Claude Couffon para las ediciones bilingües español-francés de Encre de Femme y Les mots du corps / Las palabras del cuerpo, Indigo & Côté-femmes éditions, París, 1997 y 2001, respectivamente) y al portugués (por el filólogo de la Universidad de Lisboa Albano Martins para la edición bilingüe español-portugués de As nupcias silenciosas, Quasi edições-Biblioteca Barco Ebrio, Lisboa, 2006), además de varios prólogos y textos preliminares a muchos de los libros reunidos en este volumen, obra estos de muy diversos escritores y estudiosos, como un inaugural José Antonio Bilbao para aquel primer poemario apenas núbil de 1973, Visión…, una feminista Sharon Keefe, la californiana doctora en literaturas hispánicas por la Universidad de Stanford, para Womanhood…, un Augusto Roa Bastos recién laureado entonces con el Premio Cervantes para Partidas y regresos (Intercontinental, Asunción, 1989), y otros (el prólogo de Rubén Bareiro Saguier para La estrategia del caracol, Arandurá, Asunción, 1995, y notas introductorias de Couffon, de Martins, etcétera). Un compendio que permite, además, al lector interesado, seguir el conjunto de todas estas obras como un camino literario, intelectual y, presumiblemente, hasta biológico y vital, al presentar juntos poemarios escritos, publicados, traducidos, en épocas y países diferentes, de 1973 al 2011, de Paraguay a Francia, Estados Unidos, Italia, Alemania, Argentina, España, etcétera, etcétera. Una buena noticia, pues, para los risueños renglones torcidos de las estanterías. Como adelanto para el perverso público exquisito de nuestro Suplemento Cultural de ABC Color, tomo un poema de las páginas 476-477 (original y versión francesa de Claude Couffon, respectivamente) de esta Antología poética de Lourdes Espínola; el poema corresponde originalmente al libro Les mots du corps:

UN BAÚL CON LO QUE NO DESEO

Un baúl con lo que no deseo, pleno a tus pies y como ofrenda: el tedio de los domingos a la tarde, las cuentas y tu herencia.

El dudoso honor de tu apellido, la triste eternidad en nuestros hijos, la obligatoria cama dura de los sábados.

El desayuno con periódico los lunes.

Este legado a cambio de una cosa: bañarme bajo tu luz de meteoro, que me queme y te quemes, con su fuego.

(UN MALLE AVEC TOUT CE QUE JE FUIS

Une malle avec tout ce que je fuis et dépose, offrande, à tes pieds: l’ennui des dimanches après-midi, les comptes et ce dont tu hériteras, l’honorabilité douteuse de ton nom, la triste éternité qui représentent nos enfants, le lit obligatoire et dur du samedi, le petit déjeneur avec le journal du lundi.

Ce legs transmis contre cela: me baigner sous ta lumière de météore qui me brûle et te brûle de son feu.)

[Traducción al francés de C. Couffon]

La Antología poética de Lourdes Espínola (Asunción, Servilibro, 2013, 605 pp.) acaba de ser presentada, con palabras de Antonio Carmona

