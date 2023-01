Una extraña fruta

Doctor en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid y empedernido melómano cuya colección de vinilos ocupa por lo menos tanto espacio como su biblioteca, si es que no más, Jorge Manuel Benítez encontró en estas noches el tiempo adecuado («que no es solamente cronológico», como diría él) para volver a escuchar su disco All or nothing at all y transmitirnos brevemente en estas líneas algo de esa experiencia.