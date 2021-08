El desempleo afecta a 318.984 paraguayos, asegura el INE

Estos datos muestran que la anunciada reactivación económica todavía está muy distante para muchos compatriotas, según puede observarse en la primera parte del año. En términos absolutos hubo 13.000 desempleados más con relación al trimestre anterior, según los reportes, y 62.000 por encima del mismo periodo del año pasado, que fue considerado el más crítico debido a la cuarentena estricta.

La fuerza de trabajo (FT) está conformada por las personas de 15 y más años de edad, que en los 7 días anteriores al día de la entrevista realizaron alguna actividad económica por lo menos por 1 hora (Población Ocupada) y por las que no trabajaron ni 1 hora en una actividad económica, estaban disponibles para trabajar y buscaron activamente trabajo (Población Desocupada). La tasa de la fuerza de trabajo (TFT) se calcula dividiendo la suma de estos dos grupos (Ocupados+Desocupados) respecto a la población de 15 y más años de edad (PET).

Tasa de la fuerza de trabajo

La tasa de la fuerza de trabajo en el segundo trimestre (abril, mayo, junio) de 2021 a nivel nacional fue de 72,0% (3.729.911 personas), que comparada con el mismo periodo del año 2020 (66,7%), implica un incremento de 5,3 puntos porcentuales. Este comportamiento era esperado, pues el 2º trimestre del año 2020 fue el más afectado por las medidas de emergencia aplicadas en dicho periodo.

Respecto al primer trimestre del presente año, se registró una leve disminución de alrededor de 0,9 puntos porcentuales, pues la tasa de la fuerza de trabajo pasó de 72,9 a 72,0% y en términos absolutos significó una disminución de alrededor de 31.000 personas. La diferencia negativa es producto de lo que ocurrió en las áreas urbanas del país, donde la tasa disminuyó de 73,2% a 71,8%.

Para el presente año el Gobierno estima un repunte del 4,5% en el PIB tras una baja del 0,6% en el 2020, con crecimientos importantes en varios rubros; sin embargo, el empleo sigue afectado y sin acompañar esta dinámica.

Población Subocupada

Dentro de la población ocupada, se considera a una población denominada “Subocupada por insuficiencia de tiempo de trabajo” y forma parte de lo que se denomina “subutilización de la fuerza de trabajo”. Se refiere a las personas ocupadas que en una semana trabajaron menos de 30 horas, estuvieron disponibles para trabajar más horas pero no lo hicieron por no conseguirlo. La subocupación registró variaciones positivas al comparar el segundo trimestre del año 2021 con el primer trimestre del mismo año. A nivel nacional, el aumento fue de 1,8 puntos porcentuales (6,1% vs. 7,9%). En términos absolutos, la subocupación por insuficiencia de tiempo de trabajo afectó en el segundo trimestre del año 2021 a 267.300 ocupados aproximadamente, de los cuales el 60% son mujeres y el 40% son varones.

Según el INE, para el análisis del comportamiento de este grupo poblacional cabe recordar las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las condiciones que deben cumplirse para que una persona sea clasificada como desocupada: 1) no trabajar ni 1 hora en una actividad económica en los últimos 7 días anteriores al día de la entrevista, 2) estar disponibles para trabajar y 3) buscar activamente trabajo.

Afectó más a las mujeres

Durante el segundo trimestre de 2021, las personas clasificadas como desocupadas fueron alrededor de 318.984 personas, de las cuales, cerca de 141.865 fueron hombres (44%) y 177.119 mujeres (56%). En relación al mismo periodo del año 2020, que se caracterizó por una elevada inactividad económica, se observó que la tasa de desocupación aumentó en cerca de 1,0 pp (7,6% vs. 8,6%). En términos absolutos representa una diferencia en alrededor de 62.000 personas. Entre el primer trimestre y el segundo trimestre del año 2021, se observó un leve aumento (0,4 pp) que no debe considerarse como una diferencia estadísticamente significativa (8,1% vs. 8,6%), como resultado del incremento de la tasa de desocupación femenina. En términos absolutos la diferencia es de unas 12.756 personas. Por área de residencia, la tasa de desocupación entre el segundo trimestre 2021 y el primer trimestre de 2021 subió en áreas urbanas en 1,3 pp (8,9% vs. 10,2%), a diferencia de áreas rurales, donde la desocupación cayó en 1,2 pp (6,8% vs. 5,6%). La desocupación, bajo criterios de medición citados, afectó en mayor medida a residentes urbanos, donde fueron registradas alrededor de 245.464 personas desocupadas; de cada 10 desocupados, unos 8 son del área urbana.

PIB

