El tema de la semana

El presidente de la Comisión Bicameral, senador Juan Darío Monges (ANR), informó que hasta mediados de la semana, el monto adicional requerido era de US$ 342,1 millones y advirtió que habían acordado con el Ministerio de Hacienda que no se considerarían si los mismos no estaban refrendados por el ministro de la cartera, Óscar Llamosas. A este monto se agregó luego US$ 120 millones para financiar el programa de seguridad presentado en forma conjunta por el Ministerio del Interior y Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Fuerzas militares, y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) durante una reunión mantenida a puerta cerrada con los miembros de la comisión. Salud Pública, por su parte, le sumó alrededor de US$ 589 millones. El total reclamado por todas las entidades públicas como adicional para ser incluido en el PGN 2022, supera los US$ 1.000 millones. El ministro de Salud, Julio Borba, explicó durante su presentación en cuanto a reivindicaciones de médicos, que la reducción de la carga horaria universal de 12 horas y para cubrir esta brecha se necesitará de US$ 30 millones, pero si a esto le agregamos el aumento a tres salarios mínimos el monto adicional sería de US$ 112 millones.

El ministro Llamosas, advirtió que el referido monto reclamado por los entes públicos para ser incluido en el presupuesto 2022 es insostenible. No hay posibilidad alguna de cubrir con recursos genuinos ni con más deudas.