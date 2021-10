Usar la energía eléctrica para generar desarrollo de calidad

Enumeraremos seis respuestas, entre las más repetidas a esta pregunta que he escuchado en Paraguay: 1. El Paraguay no tiene suficiente capacidad de conexión y de distribución para usar toda su energía. 2. El Paraguay no tiene suficiente demanda interna para hacer las inversiones necesarias para el uso de su energía. 3. Es más conveniente exportar la energía que usarla. 4. En Paraguay se usan otros tipos de energía. 5. En Paraguay no existe la suficiente capacidad técnica, ni de negocios para usar su energía. 6. En Paraguay no se percibe tanto el valor que puede generar la energía, sino que se busca la renta.

Me gustaría responder a estos puntos conjuntamente, debido a que se puede notar fácilmente que todos estos puntos, y otros, siguen un mismo patrón que se centra en buscar justificaciones para no usar la energía en Paraguay. Además, la concatenación entre estos puntos es obvia y sirven para esa justificación.

Ahora, analicemos la lógica concatenada de estos puntos: Paraguay no tiene suficiente capacidad de conexión y de distribución debido a que no existe una demanda interna necesaria que justifique las inversiones para el uso de la energía. Lo más conveniente es buscar “exportar” la energía a otros países porque aquí se usan otros tipos de energía y no existe capacidad técnica, ni de negocios para usar la energía. Por todo esto, y más, lo más conveniente es buscar renta en vez de usar la energía.

Estos puntos construyen una lógica, que es común en Paraguay, y que justifica el no uso de energía en el país. Quiero ser clara y honesta, esta lógica está instalada en los más variados grupos del país y no solamente en un sector.

Para tener una perspectiva de la orientación de la demanda mundial, simplemente hay que escuchar lo que los presidentes de las naciones dijeron en la última Asamblea de la Naciones Unidas con respecto a las grandes inversiones que tienen planeadas en el rubro de energías verdes y renovables. Paraguay posee energía renovable y puede usarla para la elaboración de productos con ese valor agregado y, además, puede seguir produciendo nuevas fuentes de energía renovable, como lo tiene previsto en el plan maestro de la ANDE. ¿Por qué no buscar conectar la energía renovable de Paraguay con estos planes de inversiones?

El primer paso para que Paraguay use su energía es cambiar la estructura lógica mental que conduce al mismo camino que se viene siguiendo. Ya nos recordaba Einstein que es imposible obtener resultados diferentes si siempre se piensan y se hacen las mismas cosas.

Una nueva estructura lógica mental sería: Paraguay puede construir la capacidad suficiente de conexión y de distribución debido a que la demanda interna necesaria está orientada a satisfacer demandas actuales del mercado mundial que justifican las inversiones para el uso de la energía. Lo más conveniente es buscar usar la energía renovable para dar trabajo a paraguayas y paraguayos que tienen la capacidad técnica y de negocios para usar la energía. Por todo esto, y más, lo más conveniente es buscar usar la energía en vez de buscar renta.

Es importante repetirlo, existen muchas alternativas para que Paraguay use la energía que indiscutiblemente le pertenece, pero el primer paso sería cambiar la estructura lógica mental.

Cambio

Existen muchas alternativas para que Paraguay use la energía que indiscutiblemente le pertenece, el primer paso sería cambiar la estructura lógica mental.

(*) Profesora asistente de Antropología Cultural de la Universidad de Duke (Estados Unidos) e investigadora principal del documento Itaipú Post-2023: Inversión Estratégica para el Desarrollo del Paraguay.