La revisión del Anexo C es permanente

De vuelta, apenas una chispa de rumor de posible reducción de la tarifa a ser aplicada para el año 2022 en una supuesta reunión de Directorio de la entidad, se escucharon todo tipo de manifiestos y advertencias desde diversos sectores de la sociedad, en especial de algunos actores políticos que, evidentemente, articulan plataformas políticas para ganar notoriedad y conseguir adeptos a sus causas en una eventual campaña electoral partidaria.

Por otro lado, la confianza en la administración del país se vio notablemente debilitada en los últimos tiempos. De todas maneras, todos tenemos derecho a manifestarnos desde nuestro sano juicio y entender sobre este tema apasionante y complejo.

Revisión controvertida

Con relación al controvertido tema de revisión del Anexo “C” del Tratado de Itaipú, que establece las Bases Financieras y de Prestación de Servicios de Electricidad, en su cláusula VI, prescribe: Las disposiciones del presente Anexo serán revisadas después de transcurrido un plazo de cincuenta años a partir de la entrada en vigor del Tratado, teniendo en cuenta, entre otros conceptos, el grado de amortización de las deudas contraídas por la Itaipú para la construcción del aprovechamiento, y la relación entre las potencias.

Aquella fecha sería en abril del 2023, por su parte, según mi apreciación, como ya hubiera ocurrido en tiempos pasados, nada impide que la modificación, incluso del contenido del Tratado, pueda plantearse en cualquier instancia; se trata de un acuerdo que mientras reúna los requisitos de: capacidad legal de las partes contratantes, ausencia de vicios del consentimiento, licitud en el objeto, motivo o fin, consentimiento manifestado en la forma que la ley establece, no debería existir impedimento alguno; de hecho, se trata de un instrumento vigente de casi medio siglo.

Lo decía, jurisprudencia me apoya, durante parte de esta historia se ha ajustado, modificado y negociado aspectos del Tratado a través de instrumentos legales conocidos como Notas Reversales, que son herramientas de adendas a la propia carta magna de la Itaipú Binacional; a mi juicio esa modalidad está a la orden permanente, por ello el titular de esta entrega, no obstante, la falta de visión, planificación y objetivos claros de los actores, no nos exime a los ciudadanos, en particular de aquellos que pensamos que tenemos la bendición de tener más conocimiento técnico que la mayoría de la población sobre el funcionamiento de la entidad, de emitir nuestro aporte desde nuestros respectivos alcances; en ese sentido, no he escuchado a más de reproches fundados o no hacia la administración nacional, un aporte efectivo y razonable en vista a un acuerdo beneficioso para las partes de este megaemprendimiento.

Es insuficiente

Me atrevo a observar que el mero análisis matemático de propuestas de tarifa alta, media o baja a ser aplicable en el futuro sobre el producto generado por la binacional, no es suficiente criterio para vernos de cara con los avezados representantes de nuestro socio condómino, sostengo que la visión empresarial de la mano de megaobras, muy superiores a la talla de Itaipú, es casi una obligación de nuestra parte, una cosa es definitiva, la decisión o acuerdo a que se llegue nunca alcanzará para satisfacer a cada ciudadano, con ganar la simpatía de la mayoría, será un buen negocio, el diseño de Itaipú ha demostrado por lejos que es un sistema perfecto, no me hago cargo de gestiones inertes de representantes que han pasado por la Itaipú y por los Gobiernos anteriores, como todos, existen excepciones con destellos de luces y oscuridad, la empresa no tiene la culpa.

No esperemos regalos

La contraparte hará lo suyo, no esperemos dádivas, estemos a la altura de las circunstancias, para ello deberemos recurrir no solo a los mejores dotados en conocimiento sino a los mejores visionarios, íntegros y de carácter para emprender esta notable oportunidad que nos regala el presente.

Un símbolo perimido

Vestir la casaca albirroja como sinónimo de patriotismo es una imagen perimida, además de no ser suficiente a la hora de afrontar ideas y debates ante nuestros socios condóminos; sin lugar a dudas el conocimiento y experiencia en cuestiones de negociación con la contraparte es vital; en fecha 3 de noviembre reciente se reunieron miembros paraguayos del Consejo de Administración de Itaipú, el mismo Presidente de la República, a saber por la cobertura de medios en el Palacio, las negociaciones seguirán en el ámbito técnico, oportunidad para los nuestros para mostrar conocimiento y funcionamiento en equipo, el perfil diplomático del titular de la entidad desde mi parecer es un valor agregado que deberá preponderar en estos casos, la ciudadanía en general y profesionales del sector energía están expectantes al curso de los acontecimientos, la presión sobre los autores se incrementará a medida a que se aproxime el 2023.

No existe impedimento para discutir las bases preliminares con los socios en el presente, materia prima de recursos humanos tenemos, la correcta combinación de carácter, visión, enfoque, habilidad en las relaciones y cuidado de los detalles son las bases de cualquier logro de alto nivel empresarial, en nuestras manos está el mejor aprovechamiento de nuestro mejor activo, la Itaipú Binacional.

(*) Ex Superintendente de la Universidad Corporativa Itaipu – UC.GP