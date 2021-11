El tema de la semana

De esta forma la cámara alta decidió reponer todos los fondos al FEEI, en total G. 119.000 millones (US$ 17 millones), y al Fonacide, un total de G. 132.000 millones (US$ 18,8 millones), en este último caso asignando ya los recursos directamente a la Secretaría Nacional de Deportes (SND) para dar continuidad a las obras para la realización de los juegos Odesur.

El senador Juan Darío Monges (ANR), presidente de la Comisión de Hacienda, planteó una nueva moción que fue aprobada por amplia mayoría, dejando sin efecto en esta parte el dictamen de la Comisión de Hacienda de la cámara. Tanto la Comisión de Hacienda como la Comisión de Cuentas de la Cámara Alta había dictaminado a favor de devolver la totalidad de los recursos al Fonacide, pero en el caso del FEEI propuso que sea solo G. 98.000 millones (US$ 14 millones) y los G. 21.000 millones (US$ 3 millones) destinar a programas en el sector social, aunque se desconoce el detalle de esos programas. Antes de la aprobación, en la etapa de debate en general, la mayoría de los legisladores de la oposición criticó el plan que el Poder Ejecutivo presentó al Congreso porque aseguraron que el presupuesto no apunta a solucionar los problemas del país, no plantea reforma del Estado ni de la función pública, refleja el crecimiento acelerado de la deuda pública, que el próximo año llegará al 36% del Producto Interno Bruto (PIB).

También esta semana Senadores confirmó la reprogramación presupuestaria que solicitó Salud Pública para pago de bonificación, contratación de personal y suba salarial para los médicos.