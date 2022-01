Repuntaron exportaciones en el 2021

Las exportaciones totales durante el 2021 alcanzaron un valor de US$ 13.979,1 millones, 21,6% mayor a los US$ 11.494,1 millones del año anterior. Los envíos registrados representaron el 75,5% del total, alcanzando US$ 10.547,3 millones, superior en 23,8% al registrado en 2020. Las reexportaciones, por su parte, con el 19,8% del total, registraron un valor de US$ 2.762,4 millones, con un alza de 33,5%. El 4,8% de participación restante correspondió a otras exportaciones, que registraron US$ 669,4 millones, 26,2% inferior al valor acumulado en el año anterior, destaca el reporte de comercio exterior dado a conocer esta semana por el Banco Central del Paraguay (BCP). Las exportaciones registradas fueron impulsadas principalmente por mayores envíos de granos de soja, carne bovina, aceites de soja y maíz.