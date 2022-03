El sinceramiento es el mejor negocio

Las últimas informaciones procedentes de la binacional Itaipú indican que el planteamiento paraguayo para mantener el precio de la tarifa al valor actual es improcedente para la margen izquierda, es por eso que el tema no es incluido en la pauta de reunión del Directorio binacional, convirtiéndose en un impasse para llegar a un acuerdo. No por ser un profeta ya lo he advertido, nuestra contraparte no coincidirá con esta propuesta, por una simple ecuación, sin fundamento técnico para sostener el precio del servicio de electricidad, el resultado es tan obvio como el día y la noche. Me arriesgo entonces a vaticinar el futuro, posiblemente la resolución de este tema será elevada a las altas partes contratantes, de igual manera mientras sigamos con nuestras grises estrategias es poco o nada lo que podemos pretender.