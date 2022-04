Pérdidas “in crescendo” de la ANDE

Pérdidas no técnicas/comerciales (2.3.2) (*)

Las pérdidas comerciales son pérdidas no técnicas causadas por acciones externas a la infraestructura eléctrica. Consisten en el robo de electricidad a través de conexiones ilegales a la red o la manipulación de los contadores de consumo, errores en la contabilidad y el mantenimiento de registros, y el impago por parte de los clientes.

Aunque es difícil cuantificar, hay pruebas que sugieren que este tipo de pérdidas no son insignificantes en Paraguay (81). Para abordar las pérdidas comerciales, la ANDE ha estado trabajando para reemplazar medidores obsoletos anualmente, principalmente mediante la integración de dispositivos de medición electrónicos y electromecánicos en el sistema. En 2019, había 86.971 medidores electromecánicos y 1,52 millones de medidores electrónicos en Paraguay. Como resultado, la división actual de los medidores instalados es de 5,42% para los electromecánicos y 94,58% para los electrónicos (82). Por lo tanto, la instalación de un chip SIM u otra tecnología de supervisión y medición es costosa, al igual que todo el proceso. Muchos transformadores asociados a las líneas de 23-kV y 220-kV no disponen de contadores a distancia, aunque está previsto actualizarlos dentro de unos años según el nuevo Plan Maestro (83). Los índices de cobro de facturas también son bajos, e incluso los grandes consumidores, incluidas las entidades del sector público, no siempre reciben facturas por su consumo.

Debido a la pandemia del covid-19, las deficiencias del ciclo de facturación de la ANDE salieron a la luz en 2020. Como consecuencia del distanciamiento social y el trabajo a distancia, se descuidó el análisis de la medición de los sistemas actuales durante tres meses. Alrededor de junio de 2020, la ANDE comenzó a facturar a los clientes con precios inflados o estimados con poco uso de los datos de medición. Para evitar problemas económicos, el Gobierno promulgó una ley para eliminar las facturas de los clientes que consumían menos de 500 kWh al mes. Así, las consecuencias de la medición infrecuente provocaron una importante disminución de los ingresos presupuestarios durante el primer semestre de 2020 (85).

Pérdidas técnicas

La infraestructura de distribución funciona cerca de sus límites técnicos térmicos, y los choques o el exceso de demanda provocan constantes cortes y averías. El clima cálido del verano, las fuertes lluvias y las tormentas eléctricas provocan regularmente la activación de los dispositivos de protección de las líneas de transmisión, causando interrupciones. En septiembre de 2020, las temperaturas superiores a los 42 grados C provocaron cortes de electricidad para 90.000 clientes en Asunción durante más de seis horas (86). En 2019, los clientes del área metropolitana de Asunción se enfrentaron a 23,4 interrupciones por un total de 28,4 horas (87), pero el número de interrupciones ha comenzado a disminuir desde 2016 según la ANDE (ver Figura 17). A esta disminución contribuye la implementación de una actualización en dos fases de los conductores en las líneas de distribución de media y baja tensión en el área metropolitana: Se sustituyeron 5.921 km de conductores del tipo desnudo por el tipo premontado y protegido en toda la ciudad. El proyecto pone de manifiesto los beneficios de los esfuerzos de la ANDE por reducir las pérdidas de distribución (88).

La capacidad adicional de transformación y compensación reactiva para apoyar la red de distribución de la ANDE, tal y como se prevé en el Plan Maestro 2021-2030, es fundamental para evitar una crisis de suministro y prevenir un mayor deterioro de la calidad y la fiabilidad de la electricidad.

Problemas técnicos, consecuencias...

Las empresas que operan en Paraguay identifican la electricidad como una limitación importante. De 364 empresas encuestadas en el país en 2017 (90), el 30,9% identifica la electricidad como una limitación importante del entorno empresarial (frente al 37,7% en 2010) y el 5,7% estimó que la electricidad es la limitación más importante; en general, la electricidad se clasificó como la quinta limitación más importante para las empresas.

Esto coloca a Paraguay en una situación comparable con la de Perú o la del Uruguay (91). Sin embargo, el impacto de los cortes eléctricos en las actividades manufactureras o exportadoras es mucho mayor en Paraguay que en estos dos países.

