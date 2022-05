ECONOMICÁTEDRA

Consumo de bienes durables: Corresponde a consumo de bienes que se pueden utilizar más de una vez por un período igual o superior a un año (enseres domésticos, productos electrónicos, automóviles, etc.).

Consumo de bienes no durables: Comprende el consumo de bienes que se pueden utilizar una sola vez, o de forma repetida, por un período menor a un año (productos alimenticios, artículos de aseo y limpieza, etc.). Los productos textiles se consideran dentro del consumo no durable, a pesar de que su uso puede extenderse por más de un año.

Consumo de hogares: Es el consumo que los hogares residentes de una economía realizan, individualmente en bienes y servicios, excluyendo consumo de bienes usados. El consumo de hogares se clasifica en tres categorías: de bienes durables, de bienes no durables y de servicios.

Fuente: Glosario económico. Conceptos y definiciones económicas utilizadas en las publicaciones periódicas del Banco Central de Chile.