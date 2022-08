Un contubernio sin solución de continuidad

Sin embargo, pese a los términos del Tratado, una realidad manifiesta nos señala que menos del 8% de la producción total de la hidroeléctrica binacional está disponible para el Paraguay. En efecto, con la cesión a la Eletrobras a precio irrisorio de la energía paraguaya no utilizada -en promedio dos producciones anuales de Yacyretá- el Brasil tiene a su disposición más del 92% de la producción generada por la usina de Itaipú.

La cesión de la energía paraguaya de Itaipú a la Eletrobras, hoy ENBpar, ha ocasionado un perjuicio al Paraguay de unos US$ 75.400 millones (Miguel Cartes, PhD, Centro para la democracia, la creatividad y la inclusión social).

Hasta el momento, la inconclusa obra hidroeléctrica, carente de esclusa de navegación, ha demandado aproximadamente US$ 80 mil millones a ser cancelados en el año 2023. Aparte de pagar por la obra, Itaipú Binacional está obligado por el Tratado a desembolsar regalías en partes iguales a ambos socios; estas regalías son las utilidades del capital, los royalties y los resarcimientos.

No obstante, Itaipú para su funcionamiento requiere asignar también recursos para los gastos de explotación, que junto a las regalías satisfarán los compromisos anuales asumidos que se mantienen invariables desde el 2009.

Las deudas por la obra, los gastos de explotación, el pago de los intereses del capital, los royalties y los resarcimientos por administración y supervisión de la central hidroeléctrica suman US$ 3.291 millones. Estas erogaciones anuales representan el Costo del Servicio de Electricidad de Itaipú, que son obtenidos comercializando 145,6 millones de kW de potencia a una tarifa de 22,60 el kW. Según el Tratado, los ingresos deben ser iguales a los egresos, siendo prohibido el lucro.

Cuando el gasto es mayor al Costo del Servicio de Electricidad, para mantener invariable dicho costo, el saldo negativo de la cuenta de explotación debe ser incluido en el siguiente ejercicio. Como puede observarse, para el funcionamiento de la usina no tienen cabida los fondos sociales, que comedidamente son parte de los gastos de explotación.

Para variar este esquema, que no permite lucro alguno a Itaipú, la nota reversal N° 228 del 31 de marzo de 2005, el embajador del Brasil Valter Pecly Moreira señalaba que el gobierno brasileño considera los conceptos de la responsabilidad social y ambiental como integrantes del conjunto de valores inherentes y racionalmente necesarios al proceder contemporáneo de las empresas y por esta razón “son aplicables a la Entidad Binacional Itaipú, que ya viene desarrollando iniciativas de responsabilidad social y ambiental, incluidas en la misión definida en el Plan Estratégico aprobado por su Consejo de Administración”.

Sin embargo, el gobierno de Nicanor Duarte Frutos no remitió esta nota reversal para su aprobación por el Senado, por lo que los fondos sociales carecen de legitimidad.

Para la obtención de los fondos sociales, el Consejo de Administración de Itaipú aumentaba a los consumidores la tarifa de US$ 22,60 el KW mes hasta a más de US$ 23 el KW mes, produciendo anualmente lucros indebidos a la administración Itaipú en un promedio de US$ 100 millones, no auditados por los órganos de control estatal.

Descubierto el pastel, para simular el lucro indebido, los administradores de Itaipú inflaron los rubros de gastos de explotación de menos de US$ 400 millones a más de US$ 800 millones. Con menor dinero se puede mantener, hacer funcionar la usina, pagar seguros, salarios y atenuar progresivamente los perjuicios ocasionados a las comunidades de las áreas inundadas.

Es sabido que el uso de los fondos sociales, forzados a pagar por la clientela, inspira desconfianza debido a una política siempre dispuesta a malversar los fondos públicos.

Hoy la reducción de la tarifa, que sigue sobre el costo del servicio de electricidad, es insatisfactoria habida cuenta que Itaipú, como empresa binacional, fue hecha para producir energía al costo de producción en beneficio de sus consumidores.

