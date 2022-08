La participación de China en el comercio mundial

Durante el año 2021, el comercio de bienes y servicios a escala mundial alcanzó un récord histórico de US$ 44,8 billones. De este importante volumen, alrededor de US$ 22,5 billones correspondieron a las importaciones y US$ 22,2 billones a las exportaciones, de acuerdo con datos del World Trade Organization (WTO).