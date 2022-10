La aleatoriedad del seguro

Escuchamos con frecuencia la aseveración “es mejor tener un seguro y no usarlo”. Esto más allá de la apreciación, parece generar “una ventaja” para el asegurador cuando no es utilizado el seguro. Sin embargo, deviene de su característica de contrato de tipo “aleatorio”. La palabra alea proviene del latín “suerte”, de ahí el término. El contrato de tipo aleatorio representa la supeditación voluntaria de las partes al designio o a la suerte de un hecho futuro e incierto. Por ello, en este caso, alea es sinónimo de riesgo. Ocurre lo propio con la apuesta. Es también un modelo de contrato bilateral, aleatorio y consensual por el que dos personas que tienen un concepto distinto de un suceso pasado o futuro y determinado se comprometen a entregar una cantidad, una a otra, según se realice o no dicho suceso. La diferencia con el seguro estriba en que el acontecimiento incierto no depende de la voluntad de las partes, mientras que en el juego las partes participan activamente en dicho acontecimiento y contribuyen a su resultado final.