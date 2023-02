Pincelada al sector energético nacional: pasado, presente y futuro

A continuación, el desarrollo del tercer punto:

3. La construcción de un polo industrial trinacional

Un parque industrial trinacional es un espacio territorial próximo a las tres fronteras, en el cual se agrupan una serie de actividades industriales, que pueden o no estar relacionadas entre sí, pero que se encuentra en una zona favorable para los tres países.

Efectos que podría producir este polo trinacional

Entre los principales podemos citar:

1. Producir bienes industriales exportables: es decir, pueden establecer una plataforma que ayude en la producción de bienes dirigidos a otros mercados. Es decir, se pueden producir artículos de exportación. Las nuevas industrias pueden lograr la transformación de los recursos locales en bienes con valor agregado que se utilizan para atender la demanda interna y externa.

2. En el mercado laboral: Las nuevas industrias son empresas intensivas en mano de obra. Por esta razón deben generar oportunidades de empleo para los trabajadores de la región. La mayor demanda de mano de obra favorece el incremento de los salarios (A mayor demanda por el producto, que es la mano de obra, mayor es el precio, que es el salario).

3. Polarización y desarrollo: Entre estos efectos se encuentran: la aceleración del crecimiento de la economía por las altas tasas de inversión y reinversión que se dirigen a la actividad propia de la empresa y hacia actividades complementarias; generación de infraestructura y de capital social; la innovación que aplicarán las nuevas unidades de producción.

Importancia de este polo industrial trinacional

Sobre todo radica en que la inversión que se realizará en la región instalada y los beneficios alcanzará a las regiones periféricas. Las nuevas inversiones favorecerán el aumento de la producción, el nivel de ingresos, la generación de empleos, el incremento del uso de la tecnología y la mejora general del bienestar de la población.

Este tipo actividades promueve el desarrollo económico de toda la región, esto por medio de la ubicación de unidades de producción industrial en un punto geográfico determinado, dejando el aislamiento y la separación de las actividades económicas, por medio de la integración que ellos generan.

Una alternativa adicional podría ser la construcción asociada a una zona franca, la cual esté diseñada y planificada para la producción y comercialización de productos netamente de exportación.

Conclusión

En la Itaipú Binacional se tienen tantas medias verdades, tantos villanos erigidos como héroes, incapacitados premiados, etc., que no sé si vale la pena citarlos o removerlos. Leo con frecuencia muchas ponencias de supuestos especialistas, que escriben sugerencias banales o sin sentido científico, que me desespera el futuro que les aguarda a nuestros descendientes.

Ya estuve involucrado en la divulgación de la verdad en Itaipú y me costó casi una década de castigo, sin sueldo ni beneficios, y hoy ya escribo apenas sobre puntos relevantes.

Mantengo con orgullo un récord, si se puede así llamarlo: nunca nadie pudo desmentir ninguna de mis afirmaciones; lo que sí pudieron hacer es castigarme y sentenciarme con una década al ostracismo. A la nueva generación, apenas un consejo: nada hagan por supuesto patriotismo, esto a nadie le interesa.

Finalmente, mi sugerencia es que no debemos continuar haciendo lo que hoy se hace, es decir, “nada”; los gobiernos deberían ser más emprendedores para sacar a sus habitantes de la pobreza y el atraso, el impulso a la instalación de polos industriales es más una vía de desarrollo del país. Ya no quiero afirmar que nos hace falta patriotismo, lo que hace falta es romper los paradigmas, y ello solamente se podrá impulsar con un estadista al frente del gobierno, a quien no le agarre chucho para encarar grandes desafíos.

(*) Exdirector de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).