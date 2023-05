Esperan inflación de 0,3% para mayo

La nota señala que, conforme al resultado de la referida encuesta realizada en el presente mes, la mediana de las expectativas de inflación reportada por los agentes para el cierre de 2023 se ubica en 5,0% y para el año 2024, en 4,0%. Por su parte, para los próximos 12 meses previsionan que llegaría a 4,5% y para el horizonte de política monetaria (entre 18 y 24 meses) la expectativa es de 4%.

Explica que, para el mes en curso, la mediana de las expectativas de inflación mensual es 0,3%, inferior a la registrada en el mismo mes del año pasado (0,6%), pero similar a la del mes anterior (0,3%).

Además indica que para junio de 2023, los agentes esperan una inflación mensual de 0,3%; mientras que el promedio de la expectativa de inflación mensual para mayo de 2023 también es 0,3%, porcentaje inferior al promedio de la expectativa registrada durante el mismo periodo en el 2022 (0,6%).

Así, la proyección de inflación anualizada para el año 2023, construida a partir del promedio de la expectativa de inflación mensual, arroja un valor de 3,9%, destaca el reporte.

Con relación a la evolución del tipo de cambio nominal, la expectativa de los agentes económicos para mayo es de G. 7.188 por dólar (inferior al reportado el mes anterior, que fue de G. 7.195); mientras que para junio se espera que se ubique en G. 7.200. Igualmente, para fin de año los agentes esperan que el tipo de cambio se sitúe en G. 7.215, mientras que para finales del 2024 se ubique en G. 7.270.

Los resultados de la encuesta EVE del BCP igualmente mencionan la expectativa de crecimiento económico, que esperan sea de 4,5% para fin de este año y para el año venidero, 4%.

Con respecto a la tasa de interés de política monetaria (TPM), los agentes económicos esperan que la misma se ubique en 8,50%, tanto en el mes de mayo como en junio 2023 y para el cierre del año se encuentre en 7% y para cerrar el año 2024 se sitúe en 6%.

Remesas

Por otro lado, un reciente informe del BCP dice que en el segundo mes del año los compatriotas que residen en distintas partes del mundo remesaron al país US$ 44,1 millones. El informe de la banca matriz da cuenta de que con lo ingresado en febrero, más lo de enero, de US$ 41,9 millones, el total en concepto de remesas suma US$ 86 millones, lo que representa 15,9% más de lo registrado en el mismo periodo del año pasado.

Las remesas de dinero representan una fuente importante de ingresos para muchas familias paraguayas, porque según datos oficiales alrededor del 2% de los hogares tienen como ingresos de sostenimiento los recursos que se reciben del exterior. Los datos del BCP indican que el mayor monto correspondiente a febrero proviene de España, con US$ 23,6 millones; le sigue en importancia Estados Unidos, con US$ 8,6 millones y Argentina, con US$ 3,2 millones.

Datos

