Caen exportaciones de América Latina

El organismo atribuyó esa desaceleración a los menores precios de los productos básicos como el petróleo, el café y el hierro, así como al debilitamiento de volúmenes exportados, aunque destacó que el desempeño comercial de la región fue superior al promedio mundial.

Según el informe del BID, las exportaciones de Suramérica bajaron 0,3%, arrastradas por las caídas de Bolivia (-23,5%), Venezuela (-20,2%), Argentina (-17,9%), Ecuador (-7,7%), Perú (-4,8%), Colombia (-4,7%) y Uruguay (-3,5 %).

Paraguay con crecimiento del 23,4%

Los únicos países sudamericanos que experimentaron alzas en sus exportaciones fueron: Paraguay (23,4%), Chile (10,7%) y Brasil (4,8%). Las exportaciones en México en el primer trimestre crecieron 6,3%, un ritmo menor al de 2022, mientras que en Centroamérica solo aumentaron 1,6%. Según dicho informe, las exportaciones crecieron en Costa Rica (14,1%) y en Nicaragua (5,8%), pero descendieron en Guatemala (-4,8%), El Salvador (-4,6%), Honduras (-3,7%) y República Dominicana (-1,5%).

En cuanto a las importaciones de América Latina, también bajaron en el primer trimestre del año, al registrar un 0,6% respecto al 21,1% de 2022. El economista Paolo Giordano, coordinador del estudio, expresó en un comunicado que “ha concluido el ciclo comercial expansivo” que ocurrió tras la pandemia de covid-19. Apuntó además que la tendencia desaceleradora de las exportaciones continuará probablemente en el segundo trimestre, pero que la situación se estabilizará en la segunda mitad del año.

En otro orden, según el último reporte de comercio exterior del Banco Central del Paraguay (BCP), las exportaciones paraguayas a mayo último alcanzaron un valor de US$ 7.174,9 millones, 26,9% mayor a los US$ 5.653,0 millones a mayo de 2022. Los envíos registrados representaron el 69,7% del total, alcanzando US$ 5.000,7 millones, superior en 25,2% al valor acumulado a mayo de 2022. Las reexportaciones, por su parte, con el 24,7% del total, registraron un valor de US$ 1.775,7 millones, con alza de 29,7% con respecto al mismo periodo del año pasado. Así, la balanza comercial al quinto mes del año registró superávit de US$ 1.216,1 millones, mayor en US$ 1.376,8 millones al déficit registrado a mayo del 2022.

Paraguay

