La Bolsa de Valores consolida año récord

Con la cifra alcanzada en noviembre, la BVA ya superó el histórico de operaciones de US$ 3.400 millones que alcanzó en el 2021, año que fue considerado récord por el volumen logrado en dicho periodo, ya que luego tuvo una desaceleración en el 2022.

Movimiento en noviembre

De acuerdo con los datos oficiales, solo en noviembre la Bolsa de Valores de Asunción (BVA) reportó operaciones por valor de G. 4,42 billones (unos US$ 462 millones al cambio actual) que representa un aumento de 66% en comparación a noviembre del año pasado, cuando las operaciones alcanzaron G. 2,050 billones.

Con el resultado acumulado en once meses de US$ 4.283 millones, se han superado ampliamente las expectativas de cerrar este 2023 en nuevo récord histórico de operaciones. El mayor valor alcanzado en la historia del mercado bursátil de nuestro país fue en el año 2021, cuando la BVA reportó negocios por US$ 3.400 millones.

Cabe señalar que en el 2022 las transacciones en la bolsa de valores cerraron con un volumen de US$ 2.771 millones, que fue inferior en 13% comparado al 2021.

Mercado primario y secundario

Siguiendo la tendencia de los últimos años, las transacciones en el mercado secundario lideraron con el 92% de las negociaciones en el penúltimo mes del 2023, por valor de G. 3,14 billones. El mercado secundario se refiere a títulos o acciones renegociados o vueltos a negociar por los inversores antes del plazo, con el fin de obtener liquidez, mientras que las operaciones primarias representaron solo el 8% de las negociaciones de noviembre, según los datos.

Las emisiones primarias en moneda local fueron Emnsa Inmobiliaria, Álamo, Librería y Papelería Nova, Vilux SA, Chacomer SAE, y Data System, mientras que las emisiones en dólares fueron por parte de Sudameris Bank y G.P. SAE .

Aumentó la emisión en dólares

Un dato resaltante en el informe de noviembre es que se pudo observar un incremento en las operaciones en moneda extranjera, alcanzando el 49% del total, en comparación al 40% que representaron el mes anterior. Mientras que las operaciones en guaraníes acapararon el 51%.

Este aumento en el posicionamiento de las inversiones en la moneda extranjera obedece a la apreciación de la cotización de la divisa estadounidense, que en noviembre alcanzó un pico de G. 7.500, lo que incrementó la demanda por el billete verde por parte de los inversores al momento de la negociación.

De acuerdo con los datos suministrados por la BVA, los instrumentos de negociación más utilizados en noviembre último fueron las operaciones de bonos, que registró un valor total de G. 3,40 billones, mientras que en el ámbito del mercado de acciones se registraron operaciones por un total de G. 9,08 mil millones, lo cual representa una cifra menor en comparación con noviembre del año pasado.

El informe financiero también destaca cuáles fueron los mayores a noviembre del presente año, entre ellos: Cecom SAE (G. 602.675 millones), Ministerio de Hacienda (G. 509.230 millones, Hilagro (G. 494.320 millones), Sudameris Bank (G. 484.600 millones).

Mercado representa 10% del PIB

El mercado de valores en Paraguay sigue creciendo sistemáticamente y alcanzando niveles históricos de negociación, lo cual demanda también la participación de nuevos agentes.

Actualmente, el negocio bursátil representa alrededor del 10% del producto interno bruto (PIB), poco más de US$ 4.000 millones y, si bien dio un salto enorme respecto a años anteriores, todavía hay un gran campo para desarrollar.

Según Joshua Abreu, titular de la Superintendencia de Valores (SIV), un buen nivel de operaciones sería poder alcanzar en los próximos años al menos el 50% del PIB. Abreu mencionó que el dinamismo del mercado está permitiendo la inclusión de más agentes de inversiones y casas de bolsa y confían que en unos años Paraguay contará con un mercado de capitales mucho más desarrollado.

El incremento de las operaciones también abrió un nicho para expandir los abanicos de oportunidades y así actualmente están registradas unas 23 Casas de Bolsa, cuando hace unos años solo existían 3 o 4.

La confianza en el sistema y la eficiencia que ahora pasa a tener regulación del Banco Central del Paraguay (BCP), a través de la Superintendencia de Valores (SIV) recientemente creada, también contribuyen a este ambiente de confianza para los inversores en el mercado bursátil paraguayo.

Récord

Con el resultado acumulado en once meses de US$ 4.283 millones se han superado ampliamente las expectativas de año récord.

10%

El negocio bursátil representa actualmente alrededor del 10% del producto interno bruto (PIB), un poco más de US$ 4.000 millones.