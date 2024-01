Fuerte caída de la importación de combustibles, en el 2023

Este comportamiento coincide con la alta proliferación del comercio informal de carburantes observado a lo largo del año pasado, especialmente ingresados al país desde Argentina, en donde los valores de los mismos se encontraban entre 50 y 80% por debajo a los precios locales por la diferencia cambiaria.

Importaciones totales crecieron 3,1%

Por otro lado, las importaciones totales del país registraron un leve crecimiento durante el 2023, alcanzando US$ 15.680,1 millones, lo que implica 3,1% más de los US$ 15.210,1 millones registrados en 2022, según el informe. Las importaciones registradas representaron el 96,0% del total, alcanzando un valor de US$ 15.056,3 millones, un 3,1% superior con respecto al año pasado, mientras que las otras importaciones implicaron el 4,0% restante, por un valor de US$ 623,8 millones y con un incremento del 3,2% con respecto al año pasado.

Por otro lado, al analizar el comportamiento de las importaciones registradas en valores por niveles de procesamiento, refiere el BCP, se observó que los productos primarios, en 2023, ascendieron a US$ 314,0 millones, representando un incremento de 12,8% respecto al año anterior, con una incidencia de 0,2 p.p. Los productos de mayor incidencia positiva fueron el tabaco sin elaborar y el maíz para siembra.

Manufacturas

Por su parte, las manufacturas de origen agropecuario presentaron un incremento de 4,1% con respecto al valor registrado en 2022, alcanzando US$ 997,3 millones y con una incidencia positiva de 0,3 p.p. en las importaciones registradas. Este comportamiento estuvo explicado, principalmente, por las mayores importaciones de resto de azúcar y artículos de confitería, otros productos de origen animal, entre otros.

A su vez, la compra del exterior de manufacturas de origen industrial alcanzaron un valor de US$ 11.876,1 millones, con un aumento de 7,4% con respecto a los niveles registrados en 2022 y con una incidencia positiva de 5,6 p.p. en las importaciones registradas. Este incremento respondió, principalmente, a mayores compras de máquinas y aparatos eléctricos y sus partes, productos farmacéuticos, resto de máquinas, aparatos y artículos mecánicos.

Finalmente, las importaciones de bienes para uso interno ascendieron a US$ 11.686,5 en el año 2023, verificando una reducción del 4,6% respecto al año anterior. En tanto, las importaciones de bienes bajo el Régimen de Turismo (Decreto N° 6406/05) presentaron un incremento del 43,2%, totalizando US$ 3.369,9 millones en el 2023.