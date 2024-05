La responsabilidad penal en la administración económica

Ciertamente, debemos representarnos en la amplia (visión) de atribuibilidad conforme nos determina la “doctrina” contemporánea, en razón al desarrollo gnoseológico que se ha generado (en sus inicios) a través del debate analítico de la responsabilidad del Estado. Es que, se ha experimentado un cambio copernicano durante el transitar del derecho penal, conectado a la idea (originaria) de irresponsabilidad total del Estado, bajo la impronta inglesa que enunciaba “The King can do no wrong”.