Itaipú 2024: “dato mata relato”

Según detalló el propio presidente (SP - vía telemática) a toda la ciudadanía, el nuevo acuerdo apu’a proporcionará al Paraguay un ingreso anual adicional de US$ 1.250 millones, distribuidos en US$ 280 millones en ingresos por Royalties: US$ 650 millones para inversiones sociales. US$ 265 millones, compensación de energía. US$ 53 millones en utilidades de capital para la ANDE. Además, el mandatario resaltó que en la negociación se logró una reivindicación histórica: la venta directa de energía paraguaya al mercado brasileño, olvidando que ya había sido plasmado en el Acuerdo Lugo-Lula (julio 2009 - ítem 8), pero cajoneado desde enero 2014 hasta la fecha por sus propios correli’s.

La espera valió la pena, ya que ahora resulta que la proclama no era de cumplimiento inmediato, (tal como pasó con la EBY, allianada el 11 de setiembre de 2023), sino que tiene que pasar por ambos congresos y podemos tener un delay sine die, tal como ocurrió con el Acuerdo Cartes-Macri, favoreciendo el actual $tatu quo binacional. “Los términos acordados por los dos países deben ser firmados y presentados a los poderes legislativos de ambos países antes del 31 de diciembre de este año”, aclaró Enio Verri; …(8), dicho en otros términos, el Ejecutivo rapáis impulsará su aprobación, o no; previo balance energético-financiero a ser plasmado en la próxima renegociación del anexo C, prevista para fin de año y, según dicen, válido para las próximas décadas.

Ello comprueba que el Paraguay, a través de la ANDE, solo pudo aprovechar poco más del 9% de la producción histórica y aún hoy 2024 no puede ejercer la soberanía plena, ya que le comprometen a contratar solo el 24% del 50% al 2026. Al respecto, el texto del anexo C establecido en el Tratado es muy claro, mandatorio y explícito, que se debía hacer y/o ejecutar cumplido el hito de los 50 años, período en que ya generaron unos 3.000 TWh, pero 5.400 US$/KW y LCOE +25 U$S/MWh.

Según Itaipú Binacional ( IB), en cuatro décadas de producción y 3.000 TWh producidos, la central suministró al Paraguay alrededor de US$ 13.077,2 millones, en el marco del cumplimiento del Anexo C del Tratado. De ese monto, aproximadamente US$ 6.714,1 millones corresponden a Royalties; US$ 5.247,7 millones a Cesión de Energía y US$ 1.115,4 millones en pagos a la ANDE (1/3 de su patrimonio).

VI – Revisión (sic): Las disposiciones del presente Anexo serán revistas después de un plazo de cincuenta años a partir del ingreso en vigor del Tratado, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, el grado de amortización de las deudas contraídas por Itaipú para la construcción del aprovechamiento y la relación entre las potencias contratadas por las entidades de ambos países.

Hoy cumplido el hito de los 50 años y a sabiendas que la deuda fue cancelada, (aunque nunca auditada), esta revisión obligatoria no fue ni planteada, a pesar de que la IB sumó otro Récord Guinness, como la obra de ingeniería más cara del mundo.

Así tenemos que en la propia Pág. de IB (https://www.itaipu.gov.py/sites/default/files/af_df/anexoC_Esp.pdf), está estipulado en el Item III cuáles son los componentes del Servicio de Electricidad, donde no figuran los llamados Gastos $ociales, (reconocidos ahora como di$crecionales), aunque los leguleyos de la escuela kailasiana se aferren como garrapatas a su incorporación y/o uso, quizás por ello no serán incluidos ahora en el PGN, tal como sí ocurrió en el 2010 (3). “PASAR FONDOS SOCIALES DE ITAIPU POR EL CONGRESO ES UN HECHO HISTÓRICO. Todo parece imposible hasta que se hace”. Ahora, aparentemente, la IB recurrirá a la ONG (UNOPS) para puentear los controles de las adquisiciones públicas, que no será gratis pues siempre hay un die$mo (10).

Así tenemos que en los propios balances de la IB está expresado (sic): Gastos Operacionales Comprenden los gastos de operación, de mantenimiento y de administración relativos a la explotación de la Central Hidroeléctrica, las remuneraciones y resarcimientos a las Altas Partes Contratantes y a las Partes como constan en el Anexo “C” del Tratado y, a partir del ejercicio 2005, los gastos en programas de responsabilidad socio-ambiental, conforme se dispone las Notas Reversales Nº 228/05, de la Embajada del Brasil en Asunción, y en la Nº 1/05 del Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay, ambas del 31 de marzo de 2005.

Ergo: Si los juristas rapáis admiten esta ilegalidad, la explicación es obvia: conviene al $tatu quo binacional. El fin justifica los medios.

Seguramente, los leguleyos binacionales, muchos académicos y autoridades de (re)nombradas universidades nacionales ($uelamericana, UniLeo, entre otras) defienden la tesis (Summa Cum Ladren) (1), “La Nota Reversal, la que a pesar de que no fue remitida al Congreso es legal”, aunque debo admitir que ignoro cómo fue abordado este tema en particular al interior de la pirámide de Kelsen, en el último libro publicado por la actual “diretora jurídica de IB” (seguramente sin desperdicio), ya que para los no leguleyos universales (me incluyo), creemos que la pirámide de Kelsen es un método jurídico estricto, mediante el cual se quiere eliminar toda influencia psicológica, sociológica, política y teológica en la construcción jurídica y acotar la misión de la ciencia del derecho al estudio exclusivo de las formas normativas posibles y a las conexiones esenciales entre las mismas, pero la juri$prudencia nacional tiene su propia interpretación cosmopolita (sui generis) de la pirámide en Kailasa.

Inclusive hay hasta sentencias históricas de la C$J, tal como (2) “Acuerdo y $entencia Nº 280/11 acción de inconstitucionalidad: “contra la Ley n° 1161/97, que reglamenta las obligaciones de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) vinculadas con los artículos 186, 195, 281 y sgtes. de la Constitución Nacional y a su calidad de parte integrante de los entes binacionales IB y EBY”, promovidas bajo patrocinio de leguleyos de pedigree (Escuela kailasiana). Ergo, se niega toda información, pero se promete que los mi$mos usarán los fondos obtenidos, en la medida “JU$TO” y con total transparencia a través de las ONG.

No haré juicio de valor al respecto, dejaré al lector sapiens entender cómo se gastarán los US$ 1.250 millones obtenidos en papeles, que el propio presidente SP se encargó de distribuir y priorizar, aunque no vayan al PGN, según indicó, el dinero extra será administrado por el “mecanismo actual de transparencia”, es decir, por la DGE/RCA con el “JU$TO”, recordado por sus gallineros de oro – 2016 (6) y/o su nepobabie rusa (7). Recuerdo que la opción de tran$parencia de incorporar los Gastos $ociales al PGN ya fue vetada en marzo 2021 por el correlí Renti$ta MAB (4), el proyecto de ley había sido rechazado por el Senado, pero con la aceptación del veto del Ejecutivo la Cámara Baja la mandó al archivo. La prensa señalaba (sic) “Los colorados sostienen que una ley no puede regir por sobre los tratados internacionales que regulan a las hidroeléctricas…”, seguramente producto de la teoría desarrolli$ta de alguna diretoría juridica binacional, conforme la pirámide apu’a en Kailasa.

Sin embargo, el (ex) senador (HC) Sergio Godoy, quien también fue secretario y ASESOR JURÍDICO de la Presidencia durante el Gobierno del “pai’no” HC, aseguró que no existen impedimentos legales, ni de tratados internacionales para que los fondos sociales de la IB y la EBY sean incluidos en el PGN. (5 – sic) “Ya pregunté mucho, leí el veto, busqué en los tratados y hasta ahora no hay ninguna mención, ningún artículo que refiera directamente a los fondos sociales, a gastos sociales, responsabilidad social o empresarial”, contradiciendo a sus colegas leguleyos; quizás por eso la historia se repite una y otra vez, con los mi$mos correlí's alter ego (renti$ta/desarrolli$ta), que con sus votos pueden derogar hasta la Ley de la Gravedad, aclaro que también hay correlí's doble forro.

No haré juicio de valor alguno, ya que no poseo el 100% de la información que deberían poseer los parlamentarios u órganos de control, ya que asumo que antes de opinar sobre el uso/destino, prefiero detenerme “a priori” en recursos/fuentes, evitando usar calculadoras oxiliadas (UNA), que dupliquen sustancialmente los escasos resultados pitagóricos obtenidos. Por ejemplo, el pasado 3 de mayo 2023, el propio Poder Ejecutivo (MAB) respondía el pedido de informe remitido por la Comisión permanente del Congreso Nacional, según Resolución N° 49 de del 22.02.23, en el que luego de todos los trámites burocráticos de rigor, adjuntan la nota respuesta de IB (Nota DM/UGRE/I – Nro 018/2023 – Protocolo IB 011166/23, que detalla en su punto 2) Monto Presupuestado Vs. Ejecutado de Gastos de Explotación MD 2019 – 2022, planilla que arroja algo de luz sobre los gastos di$crecionales, citando una ejecución del 99,9% y que se detalla a continuación.

Aclaro que por razones de espacio-tiempo no cito todos los ítems contenidos en la nota mencionada precedentemente, solo lo más importantes y a modo de ejemplo, por eso llama la atención que “IB MD JU$TO” ahora haya dejado de publicar, por ejemplo salarios (MD), a pesar de que sus mi$mos correlí's, alter ego del 2014 (9), lo hayan publicado por mandato imperativo del ejecutivo (pai’no); tampoco se publican los convenios anuales, (incluidas ONG’s), que síi están publicados, explícitamente, por la MI (Itaipu.gov.br/institucional/convenios-0); así como tampoco los presupuestos anuales (orcamentos) (https://www.itaipu.gov.br/institucional/orcamento-anual), donde por ejemplo se puede constatar que solo en Gastos de Personal, la IB MD 2023 gasta unos US$ 67.653.000 adicionales respecto a IB MI, quizás emulando a sus pares binacionales de la EBY, donde muchos de nossos correlí's estén “melhor al borde del Aña Cua y azuzados por la motosierra den un paso adelante. Quizás todas las acciones citadas y ocultadas expliquen por qué, en contrapartida, las remuneraciones del personal clave binacional hayan incrementado un 33% en solo un año, pasando de US$ 6,8 millones (2022) a U$S 9 millones (2023), ya que todos (RCA) tienen rango y prerrogativas de mini$tros (balance 23- pág. 69).

Siguiendo con el análisis presupuestario citado, por ejemplo, en el (2020/21) los Gastos de Explotación anuales contemplaban el Ítem Salarios (MD) = US$ 215 millones, + otros US$ 100 millones de beneficios asociados, quedando un saldo de aproximadamente USS 65 millones para extra$; totalizando U$$ 380 millones por margen. Existen además otros gastos rígidos binacionales presupuestados, por ejemplo, instalación de producción de energía, US$ 25 millones + Actualización Tecnológica por otros US$ 45 millones, que daría un subtotal de US$ 405 millones por margen, totalizando los US$ +810 millones anuales de Gastos –casi– Rígidos de Explotación Binacional (100%).

Que dicen al respecto de la otra margen: Com o final do pagamento da dívida de Itaipu – que terminou no primeiro semestre de 2023 -, o Tratado da Binacional, de 1973, prevê uma nova forma de tarifa. A partir de 2027, a tarifa da usina, chamada de Cuse, será obrigatoriamente o custo de operação da central - que deverá ficar entre US$ 10 e US$ 11 o kW/mês - e não incluirá mais os custos discricionários. Para que esse valor possa ser alcançado, a tarifa dos próximos três anos ficou em US$ 19,28 kW/mês, com a manutenção desse valor se valendo do uso do excedente financeiro da usina. Assim, serão realizados aportes de recursos na conta de comercialização de Itaipu para estabilizar a tarifa de 2024 ao final de 2026, somando US$ 300 milhões ao ano. O acordo, todavia, restringirá os investimentos da usina a partir de 2027… (Agência CanalEnergia - 27.05.2024) & … Em um ano o Parque Tecnológico de Itaipu dobrou o volume de projetos que estão sob contratos. A entidade que tem a Itaipu Binacional como uma de seus apoiadoras retomou pesquisas que foram paralisadas no governo anterior seguindo a orientação do atual governo. Os contratos somam R$ 800 milhões para 116 projetos ativos..( https://www.canalenergia.com.br/noticias/53280026/pti-dobra-convenios-em-um-ano)

No solo los salarios para el personal clave se incrementaron, también la ayuda binacional salvatore para la ANDE, se incrementó notablemente (78,4%) de US$ 139 millones (2022) a USS 248,1 millones (2023), ya que los resultados de ge$tión de la actual administración no ayudaron, por ejemplo, las pérdidas totales país se incrementaron un +5% con la actual administración, hasta el 28,5% actuales (6.300 GWh = 700 MWm, casi ocho veces la producción de 2023 de Acaray).

En la Pág. 56 del Balance del 23 se lee que, conforme la resolución del Consejo de Administración RCA-004/2023, del 17 de abril de 2023, la IB autorizó la transferencia de recursos financieros a la ANDE, a título de auxilio para la referida entidad, con miras a minimizar los impactos en el Sector Eléctrico del Paraguay. ¿Estas acciones condicionaron la negociación?

Ergo, si sumamos (2023) los US$ 405 millones citados precedentemente como gastos casi rígidos, los US$ 250 millones salvatore para la ANDE, y los US$ 535 millones recibidos por Royalties, Cesión y otros, ya estamos orillando los US$ 1.200 millones y el vuelto de los US$ 1.250 prometidos resulta que es menor, pitagóricamente, al 10% de todo lo prometido. Quizás este monto se incremente hasta otro 10%, recortando el mismo porcentaje de la ayuda binacional a la ANDE, Si no hay otra alternativa ¿la ANDE será el pato de la boda?

Al respecto de la ANDE, sobre su contratación de potencia al 2026, podemos señalar que solo alcanzará el 24%, dejando margen para el negó$io (2027-2033), pero no será gratis y quizás en R$ (reales), el costo medio ANDE subirá a pesar de una menor tarifa binacional, ya que si comparamos el periodo 2003-2023 ‚la contratación de potencia se incrementó un 539%, pero el retiro de EE asociada a esa contratación solo fue del 411%. Cabe mencionar que el Balance 2023 (Pág. 19) señala (sic) “En los saldos presentados en el cuadro de arriba, al 31 de diciembre de 2023 existen importes vencidos facturados a la ANDE de US$ 85,8 millones y, al 31 de diciembre de 2022 existían importes vencidos, facturados a la ANDE de US$ 137,15 millones” – (Guatemala a Paraguay).

El Brasil ya se ocupa del negó$io camino al 2026, al repotenciar por ejemplo su doble dipolo HVDC ±600 KV – 810 Km, en primer lugar, con fondos binacionales, para alegría de la FIESP, previendo un corredor energético directo al centro de la demanda, el lado brasilero mucho más ordenado y transparente, cita un excedente anual MI de U$S 300 millones x 3 = 900 millones,

Para la FIESP todo es joia, ante la posibilidad del nego$io: Paraguai maximiza uso de outras fontes para aproveitar excedente de Itaipú, a partir de 2024 (maior aproveitamento de Yacyretá); Consumo da parcela paraguaia ocorreria apenas em 2038 (taxa de 5,9% a.a.); O valor de remuneração pela cessão de energia, paga pelo Brasil ao Paraguai, de US$9,75/MWh (2022). Excedente comercializado a R$ 90,00/MWh (US$ 17,24/MWh) no mercado brasileiro (a partir de 2024). Vender energia no mercado brasileiro representaria um adicional de cerca de US$ 2,8 bilhões para o Paraguai, de 2024 até 2038, comparado à situação de cessão de energia.

También se puede comprobar que la ANDE ha comprado EE de IB por US$ +480 millones desde 2021 a la fecha, monto que se equipara financieramente con lo que el Estado paraguayo recibe de la IB en conceptos de Royalties (función producción total 2023 = 3 U$S/MWh) y Compensación por Cesión de EE (función de la Cesión 2023 = 10,5 U$S/MWh).

Quizás por ello, el mensaje optimista del presidente al respecto, al sobrestimar mayores montos de Royalties a los actuales (2023), lo que implicaría una mayor producción (11%), a pesar de la Niña, mayor monto por Cesión (2023) implica ceder (+14%), en los siguientes años, imagino que esa demanda será cubierto a cambio de retirar mayor cantidad de EE de la EBY (del 9,4% 2023 a quizás el doble 2024), claro no se tuvo en cuenta el costo medio ANDE, ni su rentabilidad, ni su deuda debido a la aplicación de facto de la Tarifa “HALTA” (NR 92), entre otros, para lo cual hay dos opciones en el corto plazo: subir la tarifa y/o privatizar (tercerizar) la distribución de la ANDE.

Por ello es importante no solo el detalle de los montos de los ga$tos $ociales a ser administrados por la ONG’s “AMIWIs”; sino también el flujo de caja plurianual ya comprometido, según los convenios firmados y vigentes de todos los gastos $ociales (2023-2027), ejecutados y/o presupuestados, ya que se supone que de allí saldrían los recursos adicionales que cambiarían el derrotero del país camino al Siglo XXI, o será solo un +bleff del new desarrolli$mo.

Pero si alguien duda de Pitágoras, en la planilla citada se puede observar, por ejemplo, que el Ítem 456 de gastos $ociales, denominado “Apoyo a ONG y No ONG” se incrementó de unos US$ 38,4 millones (2021) a US$ 142,4 millones (2023), desconocemos cuánto fue 2023, pero los GR$A (100%) citados se han cuasi triplicado 2023/22 y cobrar un die$mo por manejarlos (ONG’s) es mucho má$$$ intere$ante que pasarlos al PGN.

Si no se tienen los detalles del flujo de caja plurianual, el culpable de negar el acceso a la información será el propio (new) poder ejecutivo desarrolli$ta, a sabiendas que su (pai’no) mentor, ya lo hizo en el 2014, en aquella ocasión también parecía imposible, pero se hizo (ordenó) y nada ocurrió (fidemundo).

“Cualquier necio puede saber, lo importante es entender – Lo que natura no da, Salamanca no presta, ni con IA. La Soberanía no se pide, se ejerce”. “No les tengo miedo a los de afuera que nos quieren comprar, sino a los de adentro que nos quieren vender”, Arturo Illia

(*) Ingeniero electricista y electrónico por la UNC, Argentina (1984). MADE (2000) UA, Paraguay & Magíster en Economía de la Energía (2010). Gesel – UFRJ- República Federativa del Brasil (3l 1nD1v15o) axelbenitezayala@gmail.com – Mayo 24 / Homenaje a los verdaderos héroes patrios.

https://independent.academia.edu/AxelCidBenitezAyala

Referencias

