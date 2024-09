El tema de la semana

Una de las erogaciones reportadas hasta agosto último guarda relación con el pago de los intereses de la deuda pública que contrajo el país, a través de los diferentes gobiernos de turno. Estos intereses son abonados con los denominados recursos del Tesoro o recursos genuinos, que son los obtenidos principalmente mediante la recaudación de los impuestos que paga la ciudadanía.

El MEF, a través del Tesoro Público, paga los intereses a los tenedores de bonos del Tesoro, por las colocaciones realizadas en el mercado local e internacional; y a los organismos financieros internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial, CAF, Fonplata, entre otras entidades. Los datos de la Situfin indican que en enero pagaron G. 62.700 millones, en febrero G. 524.200 millones, en marzo G. 923.900 millones, en abril G. 473.100 millones, en mayo G. 692.500 millones, en junio G. 323.500 millones, en julio G. 240.100

millones y en agosto G. 679.800 millones. En total, al octavo mes del año el Tesoro ya desembolsó poco más de G. 3,9 billones (US$ 528,2 millones al cambio presupuestado), o sea G. 1,1 billones (US$ 150,3 millones) más, que equivalen a un aumento del 39,8% con respecto a lo transferido en el mismo periodo del año pasado, cuando el monto fue de G. 2,8 billones (US$ 377,9 millones). La cartera de Economía explica que el incremento en el pago de los intereses en términos acumulados, del 39,8%, se debe principalmente a un mayor nivel de los intereses de la deuda de bonos y préstamos de organismos multilaterales.