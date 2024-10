Ganancias del acuerdo, en rigor son pérdidas

Es el caso de ANDE/ENBpar las que extraen recursos de Itaipú, en forma absurda, para alimentar a las concesionarias.

En este caso es mucho más grave, porque en Paraguay sirve para tapar las pérdidas de la ANDE, que estarán por encima de los US$ 500 millones en el 2024. O sea, es plata que no produce, no construye, y no genera desarrollo.

En el caso del Brasil estarán extrayendo de los consumidores de todo el país para otorgarlos solamente al Estado de Paraná. Pero, en fin, no nos preocupemos por los asuntos internos del socio. Vayamos a lo nuestro.

Presupuestos reales y sus tarifas consecuentes

En la entrega anterior habíamos expuesto los presupuestos reales y sus consecuentes tarifas, salvo los del año 2025/6 que fueron estimados siguiendo las tendencias y el acuerdo presidencial Santi-Lula.

El sobrecosto de US$ 9,28/Kwmes que pagará la ANDE en los años 2024/2025/2026 representaría una pérdida patrimonial para la ANDE de aproximadamente US$ 700.000.000. Entonces, ¿dónde está la ganancia real o los famosos US$ 1.250 millones adicionales para el Paraguay? Es por esa razón que sostenemos enfáticamente que el sobreprecio que aplican en forma absurda puede considerarse como Aprovechamiento Patrimonial.

En el 2023 la tarifa de energía del mix (tarifa cara + tarifa barata) para la ANDE fue de 24,5 US$/MWh aproximadamente.

Siguiendo la tendencia, la tarifa de energía para este año 2024, estaría aproximadamente en US$ 27,50/Mwh, si se llega a generar abundante energía excedente; pero, como la previsión hídrica está sombría, esta tarifa no sería posible.

La afluencia de los ríos tributarios del Paraná, aguas arriba, no permitirá generar ni siquiera la Energía Garantizada de 75.134.520 MWh, hasta el 31/12/2024. Conste que esa baja afluencia estaba prevista con mucha antelación.

La Itaipú cuenta con un sector exclusivo, tecnológicamente con equipos de última generación, que proveen información en tiempo real del comportamiento hídrico.

Sin embargo, “gracias” al acuerdo tarifario Santi-Lula, la ANDE podría tener una tarifa en energía por aproximadamente 28 a 30 US$/Mwh. Reiteramos: no se generará la totalidad de Energía Garantizada y, consecuentemente, habrá baja cantidad de energía excedente.

Bonos de la ANDE que empeorarán la situación

Para empeorar las cosas, en el PGN 2025 la ANDE emitirá bonos hasta por 198,1 millones, sin garantía del Estado (Economía ABC 02/09/2024).

Pongamos números a las obras de desarrollo no construidas, o pérdidas de ANDE, o regalo a Itaipú, o Aprovechamiento Patrimonial de los años 2024/25/26.

Con este lucro cesante o desvío presupuestario se podrían financiar:

a. La esclusa de navegación (por lo menos el 50 % de la construcción).

b. Sobrarían recursos para ejecutar el 100 del proyecto (de aproximadamente US$ 110.000.000) de la LT 220 KV Villa Hayes-Villa Real-Pozo Colorado-Loma Plata y La Subestación Loma plata en 220 KV.

c. Construcción de 1.000 Km de LT 220 KV.

d. Ampliación y repotenciación del 100% de las subestaciones del SIN-PY.

e. Substitución de conductores desnudos por protegidos de alimentadores en 23 Kv (100%).

La subestación de margen derecha

Por otro lado, en el futuro Anexo C, aún en etapa de negociación, se podría asentar enfáticamente la soberanía de la Subestación Margen Derecha (SEMD). Eso se lograría si la administración y operación quedara a cargo de la ANDE. Actualmente la SEMD está bajo dominio del director técnico ejecutivo, de nacionalidad brasileña. Como la deuda ya fue cancelada en el 2022, ya no tiene sentido que las direcciones técnica y financiera continúen siendo de titularidad brasileñas. ¡Paridad y cogestión es la consigna!

Si comparamos las tarifas del Anexo C con el Acuerdo Tarifario del 2024 (tarifa política), encontraremos que la ANDE salió perjudicada financieramente en aproximadamente US$ 263.811.840, ¡solamente en el año 2024! ¿De dónde sale esta cifra tan elevada? Veamos:

- Presupuesto IB 2024 oficial = US$ 2.807.553.600.

- Tarifa Pot = US$ 19,28/Kwmes.

- Tarifa Energía = US$ 37,38/Mwh.

Presupuesto ideal para IB = US$ 1.456.200.000.

Con la tarifa potencia = US$ 10/Kwmes y tarifa fr energía = US$ 19.38/Mwh.

Entonces, los cálculos pasan a ser (si se contratan los 12.135 MW de potencia y 75.134.520 Mwh de energía garantizada): pero el presupuesto inflado para el año 2024, US$ 2.807.553.600, con el cual pone a disposición de ANDE y ENBpar 12.135 Mw de potencia, de los cuales: Paraguay contrata 2.369 MW (19,52%) de potencia y paga US$ 548.091.840; Brasil contrata 9.766 MW (80,48%) y paga US$ 2.259.461.760.

Deduciendo:

- Presupuesto de Tarifa acordada en 2024, US$ 2.807.553.600.

- Presupuesto de Tarifa conforme al Anexo C (lo ideal p/ 2024) US$ 1.456.200.000.

- Diferencia del Presupuesto abultado políticamente, US$ 1.351.353.600.

De esta diferencia absurda en la economía de: US$ 1.351.353.600, se divide por 2 (Py, Br), obtenemos una pérdida real de US$ 675.676.800 por cada país. Es por ello que varios directores del Brasil e ingenieros de 50 Hertz (paraguayos independientes) los llamaron gastos discrecionales. Debemos recordar que estas cifras son binacionales; de manera que el que más retira energía, más pierde. ¡Así de simple! Ya hablaremos de eso también.

Recuerde que esta serie es para principiantes que quieren ganar, no para veteranos que quieren perder. Tanto practicaron la sodomización y con tanta regularidad que acabaron gustándole.

Pérdida

El sobrecosto de US$ 9,28/Kwmes que pagará la ANDE en los años 2024/2025/2026 le representaría una pérdida patrimonial de US$ 700.000.000.

SEMD

En el futuro Anexo C, aún en etapa de negociación, se podría asentar enfáticamente la soberanía sobre la Subestación Margen Derecha (SEMD).

(*) Ing. Agrónomo, Electricista y Lic. en Teología. Msc en Planificación y cursante en lenguas semíticas Universidad Hebrea de Jerusalén. Ex Superintendente de Energías Renovables de IB.