Evolución de los principales indicadores económicos

Días pasados, el Banco Central del Paraguay (BCP) revisó al alza el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país para este año, pasando de 3,8% a 4% por una mayor expansión a lo esperado en sectores como el comercio, el ganadero (pese al complicado escenario que atraviesa el productor en materia de precios) y una dinámica aún mejor de los impuestos a los productos.

El informe del Banco Mundial (BM también referencia sobre la posibilidad de cumplimiento de las metas de inflación de algunas economías. Brasil y Perú destacan en tal sentido, con el seguimiento de los otros principales países de la región. Esto se da en contexto donde las expectativas inflacionarias se mantienen ancladas y las autoridades monetarias comienzan a reducir las tasas nominales y reales de interés. Sin embargo, para el organismo internacional, existen elementos de la inflación que siguen siendo inflexibles, con los precios de los combustibles y los alimentos por encima de su tendencia de largo plazo, por lo cual las reducciones en la tasa de referencia deben proceder de forma prudente, sugiere.

Para el BCP, las proyecciones de inflación 2024 se mantienen en 4% así como para el horizonte de pronóstico. Factores internos como un restablecimiento de los aumentos de precios de los componentes volátiles de la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el PIB a niveles cercanos a su potencial y los efectos limitados de la depreciación de la moneda local explican la posición de la banca, así como una moderación de los riesgos en el escenario externo vinculados a la reducción de los precios de commodities alimenticios y energéticos.

Deuda pública e indicadores sociales

En lo que respecta al gasto público, el Banco Mundial refiere que sigue siendo elevado, aunque se espera cierto alivio a partir de la reducción de las tasas de interés. Es de mencionar que el reciente recorte del 0,5% por parte de la Reserva Federal de EE.UU., con disminuciones adicionales previstas para fin de año, brinda a las autoridades locales un mayor margen de maniobra para reducir las tasas sin correr el riesgo de inducir una salida significativa de capitales, refiere otra parte del informe del organismo.

Además, las transferencias temporales a individuos vulnerables y empresas durante la pandemia de covid-19 continúan disminuyendo, aunque de manera incompleta, mientras que en muchos países los demás gastos no se reducen o han aumentado. La relación deuda/PIB aumentó en 2024 hasta 62,8% y se mantiene por encima del nivel observado en 2019 de 59,1%. Dado este escenario, la región aún debe generar mayor espacio fiscal a través de mejoras en la eficiencia, reducción del gasto y mayor recaudo tributario, remarca el organismo internacional.

En Paraguay y de acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la deuda del sector público total al cierre de agosto de 2024 ascendió a US$ 17.806 millones o 39,4% del PIB, lo que ha significado un crecimiento considerable en los últimos casi quince años cuando el endeudamiento en 2010 era de US$ 2.839,4 millones o 10,4% del PIB. Solo entre diciembre del año 2023 al último reporte oficial, el endeudamiento del país se incrementó en más de US$ 1.200 millones.

En materia de indicadores sociales, el BM refiere que los avances en la lucha contra la pobreza y la desigualdad siguen siendo lentos en la región. Así, para este año, se prevé que la pobreza monetaria disminuya levemente hasta 24,7% de la población de América Latina y el Caribe (ALC) (basado en una línea de pobreza de ingreso medio alto de US$ 6,85 por día). Los últimos datos disponibles para Paraguay y conforme con el Instituto Nacional de Estadística (INE) dan cuenta que la pobreza en el 2023 afectó al 22,7% de la población del país.

Componente salarial

Otro componente considerado por el organismo internacional es el salarial cuyo crecimiento sigue siendo lento, reflejo de las bajas tasas de crecimiento.

Países como Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México y República Dominicana aplicaron aumentos significativos de sus salarios mínimos. No obstante, la experiencia regional mostró que una vez que el salario mínimo alcanza un nivel más alto, cualquier aumento subsiguiente representa una carga para empresas de todos los tamaños que puede desalentar la creación de empleo, provocar desempleo, elevar la informalidad e incluso la pobreza. Asimismo, muchos beneficios sociales están indexados al salario mínimo, poniendo en estrés los presupuestos públicos y complicando el ajuste fiscal. El mercado laboral no tiene resiliencia infinita, por lo que los gobiernos deben proceder con cautela, recomienda el BM.

Finalmente, el informe del organismo remarca que la tasa de crecimiento estimada para 2024 es del 1,9%, siendo la más baja entre todas las regiones del mundo, poniendo de relieve los persistentes obstáculos estructurales expuestos.

La desigualdad, los impuestos elevados a la inversión productiva que limitan el crecimiento, y la continua falta de espacio fiscal llevaron a una situación donde gravar la riqueza es una forma posible de abordar estos tres problemas, menciona el BM, puntos que también serán abordados en el siguiente suplemento económico.

Deuda

Reforma

Alza

