Finanza sostenible y liderazgo corporativo de mujeres son claves para el crecimiento

Ferruccio Santetti, director Regional para América Latina y el Caribe del Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI), destacó en el panel que los tomadores de decisión no siempre adoptan conceptos relacionados con los riesgos por degradación ambiental o cambio climático. Sin embargo, en América Latina y el Caribe pueden perder hasta un 17% de su PIB por fracasos ante la acción climática, señaló. Agregó que los sectores ganadero, forestal y agrícola están mayormente expuestos a los riesgos del cambio climático. Un dato preocupante compartido por el especialista está relacionado con el flujo de financiamiento climático. Si bien se duplicó desde los US$ 600.000 millones a los actuales US$ 1,2 billones el año pasado, lejos se está aún de alcanzar los estándares anhelados, puesto que se debería invertir en financiamiento por lo menos US$ 8 billones para conservar el medio ambiente, según dijo.

Por su parte, Andrea Amozurrutia, directora de Finanzas y Sustentabilidad del Grupo Herdez (México), recordó que desde 2011 este consorcio está reportando información relativa a sostenibilidad; y que con el Pacto Global, desde 2019 han adoptado siete de los ODS en la estrategia de la compañía. “El Grupo está desde 2023 con un programa de factoraje para proveedores, con etiqueta de sostenibilidad. De esta forma, si aquellos acreditan algunos principios en su estrategia, los catalogamos de manera distinta y las facturas se descuentan con una tasa menor”, especificó.

AFD y eficiencia energética

Desde la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), su titular Stella Guillén, abordó el trabajo de la entidad, mencionando que cuenta con un producto de eficiencia energética orientado a empresas; y para pymes hay además un fondo de garantía y una línea de crédito, con una doble apuesta mediante recursos propios para financiar a empresas de mayor porte. A su criterio, las alianzas público privadas enfocadas a la sostenibilidad no constituyen solo un camino, sino el único camino con el fin de acelerar los desafíos contemplados.

Para enfocar el accionar de los fondos de inversión orientados a sostenibilidad, Lizeth Palencia, jefa en Latinoamérica de Principios para la Inversión Responsable de Naciones Unidas, indicó que en los desafíos para aquellos fondos existen avances; pero también retos, relacionados con construcción de capacidades, gobernanza, oportunidades y proyectos, entre otros.

Mujer y liderazgo empresarial

En el panel dedicado a la mujer en espacios de liderazgo empresarial se brindaron datos duros en torno a la correlación entre el liderazgo de las mujeres en las organizaciones y la cantidad de beneficios financieros. “Hay mayor retorno de la inversión cuando hay más mujeres en puestos de liderazgo”, expresó enfáticamente Natalia Buenahora, especialista del sector privado en la Oficina Regional de ONU Mujeres.

Así, dentro del flujo de caja y rentabilidad de las inversiones, los niveles pueden incrementarse hasta en 10% de retorno respecto a un promedio de 7% si no se tiene en la organización a mujeres en puestos de liderazgo, según explicó, al tiempo de mencionar que según la lista Fortune 500, las empresas más rentables son las que apuestan a la diversidad y a las mujeres en el liderazgo.

Un caso emblemático de empoderamiento de la mujer fue mencionado por Ximena Behoteguy, presidenta de la junta directiva del Banco FIE (Bolivia): “Somos un ejemplo; en el directorio hay un 80% de mujeres y mantenemos ese indicador desde siempre. Tenemos una mirada de DD.HH. y mujeres, ya que al tomar decisiones y estar económicamente empoderadas, se liberarán más fácilmente de los círculos de violencia”, manifestó, al tiempo de contemplar que los objetivos de la gestión del banco son acortar las brechas, romper estereotipos y consolidar comités de género y ética.

Empatía

Desde el Aeropuerto Ecológico Galápagos llegó su CEO, Jorge Rosillo, para quien es necesario que el hombre desarrolle empatía hacia la problemática que envuelve a las mujeres. “En Galápagos se sufre mucha violencia hacia las mujeres y esto conlleva problemas de productividad. No solo se trata de estadísticas, porque en nuestra sociedad hay que enfrentar situaciones que los hombres no suelen conocer”, destacó.

La directora general de Vistra Group, en Barbados, Connie Smith, sostuvo en su presentación virtual, que la corporación opera en más de 30 mercados y que el 40% de los cargos gerenciales es ocupado por mujeres, garantizando el enfoque inclusivo en la selección del personal. Apuntó progresos en la región, pero algunos retos particularmente en el Caribe, de donde es la especialista, en torno a normas culturales y sociales, con roles de género que definen el liderazgo como masculino y políticas en contra de las mujeres en la posición de liderazgo; además de barreras económicas y brechas salariales.

Sobre el Pacto Global y su red en Paraguay

El Pacto Global de Naciones Unidas es la iniciativa de sostenibilidad corporativa más grande del mundo. A través de la adhesión voluntaria de empresas y organizaciones, el Pacto Global promueve la adopción de principios universales para lograr un mundo más sostenible y equitativo. Los 10 principios del Pacto Global abarcan áreas como derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción. En Paraguay, son más de 130 empresas y organizaciones adheridas a la iniciativa.

