Impacto del mayor retiro de energía de ANDE desde Yacyretá

Por otro lado, el Gobierno argentino se encuentra en proceso de eliminar subsidios en los sectores de energía y gas a sus consumidores internos, pero no considera que la energía generada en Yacyretá también está subsidiada y que para eliminarla debe culminar la revisión del Anexo C de Yacyretá que se encuentra pendiente desde el 2014.

Paraguay, ante la falta de respuesta en el ámbito del diálogo, aplicó una estrategia para presionar a la Argentina para que realice los pagos por la energía utilizada desde Yacyretá y que permita efectivizar las transferencias financieras que requiere para operar la Margen Derecha de la EBY.

El eje de esa estrategia fue la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), que la aplicó desde junio de 2024, retirando más del 40% de la energía generada desde Yacyretá de junio a noviembre, disminuyendo la disponibilidad de energía para la Argentina, que respondió ante esta estrategia aumentando su generación térmica e importando más energía desde Brasil y Uruguay.

En este material evaluaremos los efectos de la estrategia aplicada.

1. Mayor importe facturado a la ANDE

Durante el año 2024, la ANDE retiró más energía desde Yacyretá y casi triplicó la energía retirada con respecto al año anterior.

En el 2023, la ANDE debía pagar a la tarifa reconocida de 22,63 US$/MWh, el importe de US$ 42.634.920, y en el año 2024, llegó a US$ 115.571.410.

La principal diferencia se da desde junio hasta diciembre, donde cada mes se le facturó en torno a US$ 12.000.000, que representa US$ 10.000.000 más que los valores históricos de meses anteriores en condiciones normales.

Si consideramos el crecimiento del consumo del Sistema Interconectado Nacional (SIN) de la ANDE de 19% del año 2024 con respecto al 2023, la energía a ser retirada por la ANDE de Yacyretá de acuerdo a sus criterios y procedimientos normales de operación y despacho de carga para el año 2024, debió ser como máximo 2.242 GWh, equivalente a US$ 50.736.460. Por lo que la ANDE tuvo un sobrecosto en Yacyretá de US$ 64.834.950.

Además, la diferencia de tarifas no reconocida por la ANDE para el año 2024 arroja una diferencia contabilizada de US$ 149.992.590, y sumado al acumulado hasta el año 2023, de US$ 613.284.562; dicha diferencia de tarifas histórica, hasta diciembre de 2024, asciende a US$ 763.277.152.

Si bien este monto no está reconocido como deuda por la ANDE, la misma se encuentra registrada en la Memoria de ANDE y en los registros contables de la EBY, por lo que en el momento que se concilien todas las cuentas, será un factor a considerar.

2. Menor importe facturado por cesión de energía a la Argentina

El importe de la cesión de energía de Yacyretá a la Argentina se redujo en 64% de enero a diciembre de 2024 con respecto al año 2023, debido a la reducción de generación y al mayor uso de energía de la ANDE.

El importe facturado acumulado por cesión de energía del año 2024 fue de US$ 32.219.000, siendo que el año anterior para el mismo periodo fue US$ 88.825.000.

Si la ANDE hubiera aumentado su retiro de la energía desde Yacyretá en torno al crecimiento del consumo nacional de 19%, el monto facturado por cesión de energía sería en el periodo mencionado de US$ 66.625.710. Aunque la misma no sea pagada por la Argentina en tiempo, dicho monto representa un ingreso probable futuro documentado mientras no se tenga una alternativa más eficiente para nuestra energía. Por lo que la diferencia no facturada por cesión de energía a la Argentina en el año 2024, debido al aumento de compra de energía de la ANDE desde Yacyretá fue de US$ 34.406.710.

3. Menor uso de la energía de Itaipú

Considerando el periodo de enero a diciembre de 2024 con respecto al mismo periodo del año anterior, se tiene que la ANDE utilizó 4% más de energía. Se debe recordar que en el año 2024 se contrató 10% más potencia que en el año 2023 y la ANDE tenía acceso a la energía asociada a la potencia contratada, y que al pagar la potencia, si no utiliza esa energía en forma óptima, afectará los costos de generación de la ANDE.

Cuando se disponga de la Memoria Anual de la ANDE 2024, se podrá conocer oficialmente cuánto aumentó el costo de explotación de la ANDE y cuánto fue su tarifa equivalente de generación total para el año 2024.

Conclusiones

La medida del Gobierno Paraguayo de aumentar el retiro de energía desde Yacyretá como estrategia para presionar a la Argentina a pagar su deuda por el uso de la energía tuvo consecuencias en el Paraguay, principalmente financieras para la ANDE, y ello debe ser resarcido a la empresa eléctrica estatal, que financieramente no se encuentra en su mejor momento.

Las consecuencias del mayor retiro de energía de la ANDE desde Yacyretá son:

* Aumento no planificado del costo de explotación desde Yacyretá para la ANDE estimados para el año 2024, de US$ 64.834.950.

* Aumento del acumulado histórico por diferencia tarifaria de la ANDE -no reconocido, pero contabilizado oficialmente- llegando a US$ 763.277.152.

* Reducción en la facturación de la cesión de energía a la Argentina en US$ 34.406.710.

* La energía retirada por la ANDE desde Itaipú aumentó en 4% entre el año 2023 y 2024, aunque la potencia contratada se incrementó en 10% en dicho periodo y ello arrojará mayor costo de explotación para la ANDE y con utilización que no fue optimizada.

De esta manera, cuantificando los efectos directos de la estrategia de un mayor retiro de energía desde Yacyretá para la ANDE en el año 2024, se ve que tuvo un impacto de US$ 99.241.660 para el Gobierno paraguayo, sin considerar los costos adicionales en Itaipú por no haber optimizado el uso de la energía.

Además, se aguarda que el Gobierno argentino pague por la energía de Yacyretá en tiempo y forma más allá de la situación interna del vecino país y que las decisiones adoptadas por ellos no afecten al Paraguay, recordando que la energía generada en Yacyretá es binacional y no se debe comprometerla técnica ni financieramente por las normativas internas no contempladas en el Tratado de Yacyretá y sus Anexos.

Es importante que la Revisión del Anexo C de Yacyretá -que se habilitó en el año 2014 (hace 11 años)- concluya con la aprobación del Congreso argentino de la nota reversal que la modifica o que se vuelvan a revisar los términos. Lo que no debe continuar es la incertidumbre o statu quo, que solo beneficia al que más retira la energía y perjudica al que tuvo la mayor parte de su territorio inundado, y por el cual no es resarcido económicamente.

La situación financiera crítica de la EBY no es nueva y ya se originó antes de que gire la primera turbina, cuando con la nota reversal del ‘92 se definió una tarifa por debajo del costo, que no cubría la deuda por la construcción y dilataba los beneficios para el Paraguay hasta el 2048; por lo que Yacyretá subsidió históricamente a los sistemas argentino, en 93%, y paraguayo, en 7%.

La estrategia más adecuada antes que comprometer financieramente a la ANDE hubiera sido que el Paraguay recuerde a la Argentina que el Congreso paraguayo no aprobó la Nota Reversal del año 1992 y que mientras no se apruebe la Nota Reversal del Anexo C de Yacyretá, siguen firmes los términos del Tratado de Yacyretá y sus anexos.

(*) Presidente de IEEE Paraguay. Docente de Fiuna. Expresidente de la Unión de Ingenieros de la ANDE.