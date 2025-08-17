Cepal alza a 2,2% el crecimiento

Después de un repunte en los primeros trimestres de 2024, el crecimiento del PIB regional perdió dinamismo hacia fines de ese año y se espera que se modere del 2,3% registrado en 2024 al 2,2% en 2025, alertó el organismo de Naciones Unidas, con sede en Santiago. Esta tendencia, agregó la Cepal en el “Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2025”, confirma un decenio de bajo crecimiento, en que la expansión promedio del PIB ha sido de solo un 1,2% en el período 2016-2025, incluso inferior a la registrada en los años ochenta.

Se trata de la segunda actualización que hace la Cepal desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, inició una guerra comercial contra la mayoría de sus socios comerciales, incluido Latinoamérica.

Para 2026 el organismo internacional estima que la región se expandirá un 2,3%. Argentina y Panamá, a la cabeza. Argentina (5%), Panamá (4,2%), Paraguay (4%) y República Dominicana (3,7%), Guatemala (3,6%) y Costa Rica (3,5 %) liderarán el crecimiento económico este año, según las nuevas cifras.

En el medio de la tabla se encuentran Honduras (3,2%), Nicaragua (3,1%), Perú (3,1%), Uruguay (2,8%), Colombia (2,5%), Chile (2,4%), El Salvador (2,4%), Brasil (2,3%) y Venezuela (2%). En la cola, pero aún con cifras positivas, están las islas del Caribe (1,8%) –sin contar Guyana– Bolivia (1,5%), Ecuador (1,5%) y México (0,3%), mientras que Cuba (-1,5%) y Haití (-2,3%) son los únicos que decrecerán este año.

“El desempeño económico seguirá condicionado por la debilidad de la demanda externa, condiciones financieras restrictivas y la fragilidad derivada de factores internos como un menor dinamismo del consumo, una baja inversión, elevada informalidad laboral y persistentes desigualdades estructurales”, explicó Cepal. El panorama global y regional para 2025 y 2026 “está sujeto a una elevada incertidumbre”. La dinámica de crecimiento de las economías de la región podría deteriorarse a causa de un aumento de los riesgos globales.

La región más desigual

Latinoamérica, la región más desigual del mundo, cerró tanto el 2023 como el 2024 con un crecimiento del 2,3% y prevé 2,2% para 2025.