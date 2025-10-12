Paraguay, con alto potencial forestal

El sector forestal está logrando un despegue importante con alto potencial y se afianza como un motor económico para el país, según un informe del Instituto Forestal Nacional (Infona) presentado recientemente. El mismo revela que el país elevó en 66% sus plantaciones forestales en solo dos años y que dispone de más de 8 millones de hectáreas (ha) con alto potencial forestal, consolidándose como uno de los principales polos de atracción para inversiones en plantaciones forestales. Se distribuye entre la Región Oriental con 5.595.517 ha y en la Occidental 2.479.843 ha. Durante la Jornada Técnica Forestal Volendam 2025, el Infona presentó el informe “Perfil y perspectivas del sector forestal paraguayo: Crecimiento, retos y oportunidades”. Su presidenta, Cristina Goralewski, destacó la capacidad industrial, exportaciones y potencial de inversión del país en el rubro. Goralewski contó que entre 2022 y 2024 Paraguay experimentó un crecimiento histórico en el sector de plantaciones forestales, que aumentaron de 204.631 a 339.866 ha, repunte del 66% en dicho lapso.