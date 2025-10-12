Paraguay, con alto potencial forestal

Logísticas e infraestructura
Advirtió además que “el crecimiento conlleva desafíos en infraestructura y logística, formación de capital humano, innovación tecnológica y gestión de riesgos climáticos e incendios, que requieren acción conjunta del sector público y privado”. Dicho informe destaca que la industria forestal nacional cuenta hoy con 554 establecimientos, con predominio de aserraderos y creciente incorporación de laminadoras. Hoy, la capacidad instalada y de producción es de 50%.
Los departamentos con mayor crecimiento en hectáreas con el 70,7% de plantaciones forestales son: Concepción, Caazapá, San Pedro, Caaguazú e Itapúa. En lo que refiere a distribución de industrias forestales se sitúan en Caaguazú 148 empresas, Itapúa 90, San Pedro y Alto Paraná 62 empresas y Caazapá con 48.
En materia de exportaciones, entre 2015 y 2024 nuestro país exportó 187.473 toneladas de productos forestales de eucalipto, alcanzando en 2024 un récord histórico de 34.602 toneladas. Los envíos migraron de la madera en bruto hacia productos con mayor procesamiento, destacando contrachapados, pisos de ingeniería, madera aserrada y láminas, con destinos clave como Reino Unido, EE.UU., Chile, Uruguay y Bolivia.
Con más crecimiento
