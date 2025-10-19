Los súper venden más, aunque persiste percepción de encarecimiento

El rubro supermercadista transita un año de crecimiento sostenido en relación al anterior con números muy satisfactorios, según reconoció Gustavo Lezcano, presidente de Capasu. El directivo señaló que el sector transita buen dinamismo, que motiva a encarar de la “mejor manera” este último trimestre del año, con un crecimiento entre 8% y 10% a setiembre.

Según refiere Lezcano, algunos productos no tienen una inflación muy pronunciada a excepción de la carne bovina, que sí tuvo una “disparada de precio” y que propicia a tener una “percepción global de que todo está más caro”. Explicó que muchos consumidores priorizan seguir comprando carne, aún cambiando otras marcas o productos.

“Analizando los números, si excluimos la carne, no se observa un aumento de precios generalizado ni una inflación muy acentuada. Está en el orden general del 4% al 6%, prácticamente el nivel que marcó el Banco Central del Paraguay (BCP)”, señaló.

Según registros de la banca matriz, la inflación en alimentos llega al 10% interanual.

Lezcano remarcó que probablemente las personas cuenten con mayor poder adquisitivo, solo que la carne vacuna se cotiza mejor en el extranjero y se dispone de nuevos mercados para el producto, que hace más atractiva la exportación. Alegó que debido a esa situación la proteína roja “escasea un poco” y genera ese efecto de inflación.

En cuanto al poder adquisitivo de la gente, consideró que “está mejorando” debido a la baja del dólar, ya que al circular la moneda estadounidense se obtienen más guaraníes, lo que hoy se traduce en un mejor rendimiento.

“Con eso tendrá mayor poder adquisitivo que se refleje en las ventas. Para el rubro es importante avanzar en la formalización, que las personas reciban buenos pagos y un cambio de hábito para que tengan mejor consumo”, dijo. El empresario aseguró que el consumidor es más racional, y que se rebusca en las góndolas por la mejor opción y que en la actualidad elige productos alternativos. “Los supermercados comercializan marcas propias que son de calidad y son ofertas más ventajosas”, detalló.

Por otra parte, el empresario precisó que en las góndolas de los supermercados el 80% de lo que consume un paraguayo, en promedio, es nacional. Los artículos importados perdieron fuerza, solamente lo que no se produce en Paraguay son importados.

Al ser consultado sobre qué clase de políticas o incentivos ayudarán a sostener el poder de compras de las familias, destacó que la formalidad se sitúa entre un 55% y un 60%.

“Si llegáramos a un 90% o a un 95%, el Paraguay tendría mayor dinamismo en la economía, con mejor seguridad social y pagos para la gente, que se reflejaría en un mayor consumo y gasto”, resaltó.

En cuanto al rol del supermercadismo para la recuperación económica, precisó que buscan siempre el mejor precio posible para los consumidores.

“Somos tomadores de precios. Negociamos con los proveedores para tener ventajas competitivas para los compradores. En Paraguay la competencia no es tanto confort o valor agregado, sino que es netamente de precios. Tenemos un consumidor mucho más racional, que explora y que busca ventajas”, concluyó.

