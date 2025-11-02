Riesgo medioambiental y el seguro

El riesgo medioambiental representa entonces una de las mayores amenazas para la sustentabilidad de los ecosistemas y la salud pública, derivado de actividades humanas que generan daños al ambiente, como contaminación, deforestación, emisiones tóxicas y desastres industriales. En Paraguay se ha impulsado debates jurídicos y técnicos sobre la necesidad de mecanismos que garanticen la reparación de los daños ambientales y actúen como instrumentos de gestión preventiva.

El seguro a nivel internacional, especialmente en países desarrollados, ha alcanzado métodos bastante sofisticados de coberturas de responsabilidad civil en general, entre las que se cuenta, obviamente lo que corresponde al riesgo de contaminación del medioambiente.

En ese contexto debemos analizar qué tenemos en Paraguay para enfrentar a la necesidad de tener este tipo de coberturas en un grado mucho mayor del que actualmente existe, dado que es un riesgo inherente a la actividad comercial, al tráfico de nuestras vías fluviales y a la enorme cantidad de industrias, fuente esta última de un alto grado de responsabilidad en el cuidado del medioambiente.

El seguro de responsabilidad civil es el que actualmente debe predominar en la cobertura de contaminación como un tipo de riesgo, con cláusulas y tarifas especiales. En general, la contaminación puede ser del aire, agua y suelo, y tiene su riesgo principalmente en el sector de la industria química, máquinas y calderas, refinerías de petróleo, hierro, acero y metal, elaboración de plásticos, textiles, entre otros. Desde el punto de vista normativo, nuestro Código Civil en su artículo 1833 se refiere a la responsabilidad por hecho propio al expresar: “… El que comete un acto ilícito queda obligado a resarcir el daño. Si no mediare culpa, se debe igualmente indemnización en los casos previstos por la ley, directa o indirectamente…”, no obstante prevalecen las docenas de leyes medioambientales vigentes en los últimos años.

Con respecto al seguro, el evento debe presentarse dentro de la vigencia de la póliza constituyendo esto en una limitación temporal. En tanto la cobertura tiene un carácter indemnizatorio enmarcado dentro de lo que sería el seguro de responsabilidad civil y que en su artículo 1644 del Código Civil expresa: “… Por el seguro de responsabilidad civil, el asegurador se obliga a indemnizar, por el asegurado, cuando este llegue a deber a un tercero en razón de la responsabilidad prevista en el contrato, a consecuencia de un hecho acaecido en el plazo convenido…”; el asegurador otorga entonces una cobertura por la que se compromete a mantener indemne y liberarlo económicamente al asegurado de los reclamos de los terceros afectados directamente por la contaminación o los gastos necesarios para evitar su propagación hasta el monto de la suma asegurada contratada.

Sin embargo, la mayoría de las pólizas excluyen en sus condicionados los riesgos de contaminación medioambiental. La excepción se presenta en determinados seguros de transporte de mercancías fluvial o terrestre donde contempla el riesgo, con primas adicionales pero con capitales muy limitados, lo que constituye una cobertura insuficiente aún para el impacto que podría generar a los afectados.

De esta manera, el riesgo medioambiental es una realidad que el seguro debe ir perfeccionando sus coberturas, de tal manera a proteger a aquellos que invierten en el cuidado del medioambiente, pero que sin embargo están expuestos a siniestros que puedan ocasionar perjuicios a terceros. Las pólizas locales solo contribuyen como “adicionales” de ciertos riesgos cubiertos, lo que lo hace insuficiente para lo que se pretende realmente, que es amparar con un seguro esta clase de eventos. Su implementación formal y regulación específica en la legislación paraguaya sería un paso decisivo para fortalecer la gestión ambiental y la justicia ecológica en el país.

(*) Abogado