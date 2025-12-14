El precio del WTI bajó a US$ 57,60

Entrega en enero

Al término de la sesión del pasado jueves, 11 de diciembre, los contratos de futuros del WTI para entrega en enero restaron 0,86 dólares con respecto a la jornada anterior.

Precios del crudo

Los precios del crudo no se vieron hoy afectados por el masivo ataque ucraniano con drones contra territorio ruso que tuvo lugar la pasada noche.

En total, las defensas antiaéreas de Rusia derribaron 287 drones ucranianos en el marco del segundo mayor ataque de Ucrania contra la retaguardia rusa tras marzo.

Así, los operadores están centrados en las conversaciones por un posible acuerdo de paz entre Kiev y Moscú.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por otro lado, el mercado está pendiente de la creciente tensión entre EE.UU. y Venezuela, después de darse a conocer que el país norteamericano confiscó un petrolero sancionado cerca del país caribeño.

Esta noticia alimentó ayer las preocupaciones por la oferta de crudo y contribuyó a la subida del Texas en un ligero 0,36%.

Revisión a la baja de la AIE

En el plano doméstico, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha revisado a la baja sus previsiones sobre la oferta de petróleo para este año y el próximo, en parte por el bajón de las exportaciones rusas por las sanciones.

No obstante, la oferta sigue siendo muy superior a la demanda, lo que augura la continuidad del desequilibrio.

Foco puesto en la paz

Precio del Petróleo intermedio de Texas bajó la último semana 1,47%, con el foco puesto en las conversaciones ruso-ucranianos de paz.