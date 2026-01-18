Las tierras raras y el oro de Groenlandia

Groenlandia, con una superficie de 2,1 millones de kilómetros cuadrados, cuatro veces más grande que España; contiene una gran variedad de recursos naturales como petróleo, hierro, grafito, tungsteno, paladio, vanadio, zinc, uranio, cobre y oro. También cuenta con importantes reservas de tierras raras, entre ellas elementos como el lantano, el cerio, el neodimio o el itrio.

Las autoridades estadounidenses consideran a Groenlandia el octavo territorio del mundo en cuanto a reservas de tierras raras, unos minerales que en los últimos años se han convertido en claves para el sector del automóvil, la electrónica de tecnología punta y aplicaciones de defensa.

El Servicio Geológico de EE.UU. estima que este territorio situado en gran parte en el Círculo Polar Ártico alberga 1,5 millones de toneladas de tierras raras y que dos de los yacimientos localizados en el sur de la isla son considerados entre los más grandes del mundo aunque todavía nadie está extrayendo los preciados minerales del subsuelo groenlandés.

La Unión Europea (UE) ha identificado en la isla 25 de las 34 materias primas esenciales para su transición ecológica, por lo que en 2023 llegó a un acuerdo con el Gobierno groenlandés sobre el desarrollo de recursos naturales. Washington también firmó en 2019, durante la primera presidencia de Donald Trump, un memorándum de entendimiento con Groenlandia para explorar de forma conjunta el territorio en busca de yacimientos e intercambiar conocimiento científico y técnico para la explotación de las tierras raras y otros depósitos minerales. Ese acuerdo está a punto de expirar en estos momentos pese a los intentos de EE.UU. durante la presidencia de Joe Biden (2021- 2025) para renovarlo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Precisamente, el interés de una empresa australiana en uno de los depósitos, el de Kringlerne, situado cerca de la ciudad de Qaqortoq, la más grande del sur de Groenlandia con una población de unas 3.000 personas, es señalado por algunos como la razón por la que Trump esté decidido a hacerse con el territorio. EFE.

Tierras raras

Las autoridades estadounidenses consideran a Groenlandia el octavo territorio del mundo en cuanto a reservas de tierras raras, unos minerales que en los últimos años se han convertido en claves para el sector del automóvil, la electrónica de tecnología punta y aplicaciones de defensa.