Económico
18 de enero de 2026 - 01:00

Presidentes y dos nobeles de Economía, en foro de CAF

Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.
Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.Gentileza

Los jefes de Estado de Panamá, Brasil, Bolivia, Ecuador, Guatemala y Jamaica, junto al presidente electo de Chile y al presidente ejecutivo de CAF, abrirán el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, que reunirá a más de 2.500 líderes políticos, económicos y académicos globales el 28 y 29 de enero en Ciudad de Panamá.

Por ABC Color

El Foro Económico, organizado por CAF –Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe-, contará con la participación de importantes referentes de la región, y se convertirá en el principal punto de encuentro político y económico para repensar el posicionamiento de Latinoamérica y el Caribe en un entorno cada vez más cambiante.

La sesión inaugural del foro estará encabezada por Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, junto con José Raúl Mulino, presidente de Panamá; Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil; Rodrigo Paz, presidente de Bolivia; Daniel Noboa, presidente de Ecuador; Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala; y Andrew Holness, primer ministro de Jamaica. Adicionalmente, participará el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

Además de jefes de Estado y de Gobierno, el foro reunirá a ministros, líderes empresariales, representantes de organismos internacionales y referentes académicos para debatir los principales desafíos y oportunidades de América Latina y el Caribe y reflexionar sobre los desafíos más urgentes de la región y construir, desde el diálogo, soluciones que impulsen el crecimiento, la inclusión y la competitividad.

El programa académico del foro incluirá además ponencias magistrales de los premios nobeles de Economía 2024 y 2025, James Robinson y Philippe Aghion, quienes compartirán sus visiones sobre desarrollo, instituciones, innovación y crecimiento económico.

Transmisión en vivo

La agenda completa del Foro Económico está disponible en la web de CAF y la transmisión del evento será en vivo, en su canal de Youtube.