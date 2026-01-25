La crisis de ANDE no es energética

Aspectos positivos

1.- Mayores ingresos desde Itaipú para Brasil y Paraguay por la definición de una tarifa intermedia hasta el 2026.

2.- Definición de una tarifa fija que determinó un presupuesto previsible para la entidad binacional hasta el 2026.

3.- Se conserva el Acuerdo Operativo ANDE–Itaipú sobre las condiciones de contratación de potencia hasta el 2026.

4.- La instalación del Plan Piloto de paneles solares flotantes de 1 MW en el embalse de Itaipú.

5.- Creación de la Ley del FONAE (Fondo Nacional de Alimentación Escolar) que modificó la ley de Fonacide con la pretensión de mejorar el destino de los recursos provenientes de las binacionales, que financia el proyecto “Hambre Cero”.

6.- Se realizó el cambio a redes eléctricas subterráneas de la ANDE en algunas zonas del casco histórico de Asunción.

7.- Se anunció la reactivación del proyecto de construcción de la pequeña central en las cercanías del vertedero del brazo Aña Cua de la represa Yacyretá, con la carátula “ampliación de Yacyretá”, con una nueva meta: poner en operación su primera unidad generadora para en el 2028.

8.- Acuerdo provisorio con la Argentina sobre un pago a cuenta o parcial por la energía generada en Yacyretá, que garantice la operación, mantenimiento y financiamiento de las obras en el brazo Aña Cua, estableciendo un valor de US$ 28/MWh por la energía suministrada a Argentina y al Paraguay.

Aspectos negativos

- La revisión del Anexo C de Yacyretá se estancó hace 12 años (desde marzo 2014).

- La revisión del Anexo C de Itaipú arrastra ya más de dos años de atraso (desde agosto 2023).

- La ampliación de Yacyretá con la pequeña central del Aña Cua acumula ya dos años de atraso y continuará con mayores costos que los definidos en los contratos de adjudicación de las licitaciones.

- La venta de energía de Acaray al mercado brasileño no superó el nivel de un anuncio que se hizo en 2024. A la fecha sigue pendiente o lisa y llanamente cancelado.

- La ANDE continúa con elevadas pérdidas técnicas y no técnicas.

- La ANDE continúa con una pesada alta morosidad.

- La ANDE registró rentabilidades negativas anuales, en forma consecutiva desde el 2020 y su situación financiera es preocupante.

- La ejecución de los ingresos por venta de energía de la ANDE está muy lejos de lo presupuestado o esperado en el Presupuesto General de Ingresos y Gastos de la ANDE del 2025.

- La ejecución de los gastos en inversiones realizados por la ANDE en el año 2025 es sumamente baja si se la compara con lo presupuestado o esperado en el Presupuesto General de Ingresos y Gastos de la ANDE 2025.

- La ANDE anunció un aumento de tarifas, pero sin ninguna autocrítica en su gestión.

- Los ingresos desde Itaipú anunciados para el Paraguay en el Acuerdo entre Lula - Peña para el periodo 2024/2026 son inferiores a los anunciados US$ 1.250 millones por año.

- El destino de los montos adicionales obtenidos por la tarifa intermedia de Itaipú en el periodo 2024-2026 no es transparente y concreta.

- Aumento del costo medio de generación de ANDE.

- Ejecución insuficiente de las obras del Plan Maestro de Generación, Transmisión y Distribución.

- La ANDE ESTÁ OBLIGADA A contratar 10% más potencia ene Itaipú cada año, desde 2024 a 2026.

- Así como Brasil destinó 300 millones de dólares cada año desde 2024 a 2026 para que el mercado brasileño no tenga aumento de tarifas, no se informó y existen dudas sobre cuánto es el monto que destinó ITAIPÚ para evitar que la ANDE sea perjudicada por la aplicación de la tarifa intermedia.

- El problema de la ANDE no es el modelo, sino una gestión ineficiente.

- El acuerdo operativo de ANDE - Yacyretá - Cammesa prioriza los ingresos operativos en el corto plazo, pero solo posterga la solución financiera al problema de Yacyretá en el largo plazo e inclusive reivindica la Nota Reversal de 1992, que no reconoce por el Legislativo paraguayo.

- Los ingresos reales para Yacyretá en el 2025 fueron inferiores a los anunciados por la aplicación del acuerdo operativo ANDE –Yacyretá- Cammesa, que fue de US$ 504 millones.

- La ANDE por el acuerdo operativo de referencia aceptó limitar el retiro de potencia constante superior a 425 MW en Yacyretá y reconoció la Nota Reversal 1992 implícitamente.

- La Política Energética al 2050 está vigente, pero con poca difusión, con gran cantidad de objetivos que la hacen solo enunciativa, sin aplicación real y sin ningún organismo de peso que lo supervise.

- La ley de Energía renovable no hidroeléctrica por sí mismo no solucionará la falta de generación eléctrica al 2033.

- El Proyecto de Ley de Creación del Ministerio de Industria, Comercio, Turismo, Minas y Energía es una demostración de la falta de visión de largo plazo: Esta visión sesgada solo beneficia a determinados sectores y no apunta a dar una solución integral al sector eléctrico.

De los puntos señaladas, nuestras fuentes destacan las siguientes conclusiones:

- Paraguay no enfrenta una crisis energética, enfrenta una crisis de gobernanza, gestión y transparencia en el sector eléctrico, un cuadro nada nuevo, porque lo arrastra hace varios años.

- Los ingresos adicionales desde Itaipú representan oportunidades, pero la asignación opaca, y la limitada supervisión reduce su impacto estratégico, pese a que esos ingresos tienen fecha de caducidad.

- La ANDE exhibe problemas operativos y financieros, que exigen profesionalización, ética, modernización tecnológica y priorización de inversiones en infraestructura crítica.

- La institucionalidad energética es insuficiente, sin una autoridad central que articule políticas, regulación, planificación e inversiones.

- La diversificación energética es limitada; los proyectos piloto no aseguran suministro confiable ni sostenible a largo plazo.

- La revisión de tratados binacionales es prioritaria para eliminar la incertidumbre contractual y financiera.

Propuestas para el período 2026 -2028

El 2026 debe ser el año en el que Paraguay ordena la gobernanza de su sector eléctrico, indispensable para tomar buenas decisiones en la próxima década.

El 2026 representa una oportunidad clave para ordenar y fortalecer el sector eléctrico paraguayo, no mediante reformas improvisadas, sino a través de una conducción estratégica, institucionalidad sólida y planificación rigurosa.

La aplicación de estos lineamientos permitirá maximizar el beneficio país de los recursos energéticos, mejorar la calidad del servicio y asegurar la sostenibilidad del sistema eléctrico en el largo plazo. Las propuestas son:

1. Redefinir objetivos de la Política Energética, que sea difundida y aplicada en el corto y mediano plazo en el Paraguay y con visión de largo plazo.

2. Establecer una Institución existente o nueva (como el Ministerio de Energía) para monitorear la difusión y supervisar su aplicación a nivel nacional.

3. Definir indicadores de gestión del sector eléctrico para garantizar la continuidad y calidad del servicio de energía eléctrica y a tarifas eficientes.

4. Que los objetivos de la Margen Derecha de Itaipú y Yacyretá se encuentren alineados con la nueva Política Energética.

5. Gestionar la modificación del Anexo C del Tratado de Itaipú, en la que los ingresos adicionales se canalicen hacia inversiones estratégicas para el país.

6. Que haya coordinación técnica, transparencia, comunicación y difusión entre ciudadanos sobre lo realizado en Itaipú, Yacyretá y ANDE.

7. Gestionar la modificación del Anexo C de Yacyretá, en la que se priorice que el Paraguay reciba el resarcimiento por territorio inundado y que la energía generada disponga de una tarifa que refleje sus costos y que no sea subsidiada a la Argentina.

8. La Planificación y el Plan Maestro de Generación, transmisión y distribución de la ANDE deben evaluarse cada año y determinar el grado de avance y los motivos de su incumplimiento.

9. No se aprobará ninguna modificación del Plan Maestro de ANDE que no esté alineada con la Política Energética y que no haya sido objeto de evaluación de su cumplimiento.

10. No se deben autorizar aumentos en las tarifas de ANDE hasta mejorar su gestión interna, en lo referente a la ejecución presupuestaria y reducción de morosidad y pérdidas eléctricas.

11. La ANDE debe reducir cada año sus pérdidas, bajar la morosidad y aumentar inversiones en distribución de la energía eléctrica y realizar las gestiones para que la rentabilidad sea positiva.

12. La ANDE debe informar cuando los costos de generación aumentan y determinar el origen de los mismos, justificando esos aumentos.

13. Impulsar la diversificación de la matriz energética con proyectos de impacto y aplicación reales y suministro de energía firme.

14. No deben aprobarse proyectos de ley para el sector eléctrico que no se estén supeditados a la Política Energética.

15. La generación de energía intermitente (solar, pch, eólica, etc.) será buen complemento de la energía firme y debe fomentarse la participación del sector privado, pero sin afectar los costos de la ANDE y sin agregar perturbaciones al Sistema Interconectado Nacional.

16. La venta de energía hidroeléctrica se realizará cuando los precios presentados en las ofertas sean al menos igual al costo de sustitución y nunca menor al costo de generación.

17. Debe garantizarse el financiamiento de la ampliación de Yacyretá con la central del Brazo Aña Cua para evitar más atrasos e inaugurar al menos la primera unidad antes del 2028.

18. Es necesario un análisis realista y sin influencia de los intereses sectoriales para determinar las nuevas fuentes de generación eléctrica necesarias y en la que la primera debe estar operativa para el 2033.

19. Deben explorarse las condiciones técnicas, operativas, así como económicas, de una eventual importación de energía eléctrica.

El Paraguay no enfrenta una crisis energética, enfrenta una crisis de gobernanza, gestión y transparencia en el sector eléctrico.

La institucionalidad energética es insuficiente, sin una autoridad central que articule políticas, regulación, planificación e inversiones.

No deben autorizarse aumentos tarifarios hasta mejorar la gestión interna de la ANDE en ejecución presupuestaria y reducción de morosidad y pérdidas