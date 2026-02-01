Cierra programa de urbanismo del BID

CAPA Ciudades fue un programa preparado desde mayo de 2024 e implementado en todo el 2025. Constituyó la primera iniciativa nacional de capacitación técnica gratuita y de alcance integral en desarrollo urbano y territorial. “Las certificaciones han fortalecido a profesionales y equipos municipales en todo el territorio nacional. Este logro confirma no solo la demanda existente, sino también la necesidad de continuar promoviendo proyectos que fortalezcan la planificación urbana desde las bases. Hoy celebramos el cierre de una etapa, pero también celebramos el inicio de nuevas oportunidades”, dijo Manuel Fernandini, Jefe de Operaciones del BID en Paraguay. “Estamos muy contentos por el excelente trabajo que se llevó adelante (…) Esta es una semilla que estamos plantando en nuestros temas urbanísticos tan importantes”, añadió por su parte el viceministro de Urbanismo y Hábitat del MUVH, Jorge Bosch.

El programa se estructuró en tres etapas complementarias. La primera consistió en un curso virtual básico, orientado a establecer una base común de conocimientos sobre planificación y ordenamiento territorial. La segunda comprendió talleres presenciales desarrollados en distintas ciudades del país (Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Filadelfia), donde los participantes trabajaron en ejercicios prácticos, análisis de casos locales y elaboración de estrategias urbanas adaptadas a sus realidades. Finalmente, el curso avanzado virtual profundizó los contenidos abordados y promovió la aplicación de herramientas innovadoras para la gestión pública y la planificación estratégica.

CAPA Ciudades tuvo como meta central seguir en el avance del fortalecimiento de capacidades técnicas e institucionales de los gobiernos locales y la transformación progresiva de la gestión urbana en Paraguay.

Incidió en 15 regiones

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para el fortalecimiento de capacidades técnicas de las municipalidades y gobiernos locales en la planificación urbana y gestión territorial.