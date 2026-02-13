Balanza comercial con un déficit de US$ 162 millones en enero

En lo que respecta a las exportaciones totales, estas alcanzaron US$ 1.286,4 millones, 4,2% inferior a los registros de enero del año anterior, realizándose transacciones con un total de 97 países que constituyen los destinos de nuestras exportaciones, de acuerdo con el reporte de comercio exterior publicado por el Banco Central del Paraguay (BCP). En cuanto a las importaciones totales, se informó que alcanzaron US$ 1.448,6 millones, manteniendo un ritmo dinámico con un aumento de 1,4%. El informe detalla que durante el mes de enero se registraron compras desde 120 países que constituyen el origen de las compras externas.

Como resultado, el reporte oficial de la banca matriz detalló que el comercio exterior en enero de 2026 presentó un déficit de US$ 162,2 millones. Esto debido a que las importaciones fueron, en término de valores, superiores al monto ingresado por exportaciones. Además, el déficit en el primer mes de este año es mayor al déficit de US$ 85,7 millones que existió en el mismo mes del año anterior.

Desempeño de las exportaciones

En enero del 2026, las exportaciones totales alcanzaron US$ 1.286,4 millones. De ese total, las exportaciones registradas representaron el 65,6 por ciento, con un valor de US$ 844,3 millones, un 0,8% superior al valor de enero del 2025. Por otra parte, las reexportaciones, que aportaron el 28,2% del total, alcanzaron los US$ 362,2 millones, reflejando una disminución del 16,3%, de acuerdo con los datos. Por su parte, las otras exportaciones, con una participación del 6,2%, mostraron un aumento del 9,8%, situándose en US$ 80,0 millones

Al analizar el comportamiento de las exportaciones registradas por niveles de procesamiento, se observó que los productos primarios acumularon US$ 318,7 millones, un 9,7% inferior con respecto al mismo periodo del año anterior. El producto de mayor incidencia negativa fue la soja, compensado en parte por la incidencia positiva del trigo y el resto de semillas y frutos oleaginosos.

Por otra parte, las exportaciones de carne bovina, que alcanzaron US$ 110,4 millones, registraron una reducción del 21,4% con respecto al monto de enero de 2025. En enero de 2026, un total de 22 países constituyeron los destinos de las exportaciones de carne bovina

En enero del 2026, Argentina fue el principal destino de las exportaciones registradas, con un 39,5% de participación en el total exportado, alcanzando los US$ 333,3 millones. Brasil ocupa el segundo lugar, con una participación del 32,8% de las exportaciones registradas en enero de 2026, por un valor de US$ 277,1 millones, registrando un aumento del 5,3% interanual.

Envíos totales

