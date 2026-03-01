Mujeres ganan casi 30% menos

Ojeda señaló que el trabajo en el hogar que las mujeres realizan “principalmente” sin remuneración es una de las razones que explican la disparidad salarial en Paraguay. “Están más ocupadas, pero lo hacen en trabajos no remunerados”, insistió el funcionario.

El 24 de febrero de 1867 se celebró en Asunción la Primera Asamblea de Mujeres Americanas, un foro en el que las asistentes donaron sus joyas para apoyar la causa del país en la Guerra de la Triple Alianza, que enfrentó a Paraguay contra Brasil, Argentina y Uruguay, entre 1864 y 1870. Para conmemorar esta fecha, el Estado paraguayo instituyó la celebración en 1974. Por su parte, el presidente de la República, Santiago Peña, reivindicó la fecha y apuntó que se debe “valorar y reconocer” el liderazgo de la mujer paraguaya, que “sostuvo al país en sus momentos más difíciles”. “Nuestra deuda es gigante y quizás nunca la podamos llegar a pagar”, añadió durante un acto oficial de conmemoración.

En el mismo evento, la ministra paraguaya de la mujer, Alicia Pomata, expresó que para el país será “imposible” avanzar si la mitad de su población, en relación a las mujeres, “no camina con las mismas oportunidades”. En la ocasión, el Ministerio Público (MP) del país alertó que entre 2021 y 2025 procesó 172.722 denuncias por violencia familiar, con las mujeres como víctimas en el 76% de los casos. En este sentido, el MP apuntó que solo el año pasado recibió 38.384 denuncias, la cifra más alta del periodo.

Pese a más formación

Las mujeres paraguayas ganan casi 30% menos que los hombres, a pesar de tener más formación, reveló el Instituto Nacional de Estadística.