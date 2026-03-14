El MAG inicia encuesta a más de 1.500 productores del Chaco

Señaló que el objetivo es mostrar “al mundo el potencial productivo” del Paraguay y visibilizar su crecimiento económico mediante datos estadísticos oficiales y confiables. “Permitirá establecer políticas públicas mediante alianzas, programas o proyectos que acompañen al sector productivo para ser más eficiente en el marco de la competitividad regional y mundial”, alegó.

Como antecedente en el Chaco, indicó que la cartera, a través de la Dirección de Censos, realizó en 2022 el Censo Agropecuario Nacional, que presentó las bases para diseñar y llevar adelante esta encuesta agropecuaria por muestreo. Agregó que será la primera medición agropecuaria por muestreo en la región Occidental, que si bien ya empezó esta semana con la presencia del personal técnico, el periodo intensivo del levantamiento de datos comenzará el 23 de marzo y se extenderá hasta el 30 de abril. Las publicaciones con los resultados estarán disponibles en las primeras semanas de junio. Durante su diseño, la encuesta contó con la colaboración del Viceministerio de Ganadería del MAG, la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y las tres cooperativas del Chaco: Chortitzer, Fernheim y Neuland, lo que permitirá una mayor cobertura territorial y temática.

Sectores bovino y ganado menor, los objetivos

“Tenemos como objetivo actualizar los datos de la producción agropecuaria del Chaco, tanto agrícola como pecuaria. No solamente el sector bovino, sino también los ganados menores como porcinos, ovinos y aves. Se actualizará el inventario que se relevó en el 2022”, explicó.

En cuanto al diseño estadístico, señaló que se desarrollará con dos enfoques. El primero corresponde al denominado marco de área, que levantará datos tanto agrícolas como ganaderos de aproximadamente 1.200 establecimientos que serán incluidos en esta primera estrategia. Mientras, en la segunda etapa, se trabajará con una lista de 380. Resaltó que se prevé visitar a unos a 1.500 productores, incluyendo a pequeños, medianos y grandes campos agrícolas y ganaderos. El director mencionó que en el caso de las cooperativas del Chaco, las mismas se encuentran trabajando con su propio personal para elevar la información entre sus asociados. “Desde el MAG se facilitarán la muestra, la estrategia, los mecanismos y la articulación a través de dispositivos móviles, además de la capacitación para obtener los datos, que serán enviados automáticamente al servidor”, acotó.

El levantamiento de datos se hará a través de un cuestionario electrónico incorporado en tabletas, además de la geolocalización de las unidades productivas. Subrayó que debido a la especificidad de la encuesta, la información deberá ser proporcionada directamente por el productor o por el personal autorizado. La encuesta será bastante amplia e incluirá información sobre destete, recría, engorde, confinamiento, razas y reproducción, entre otros aspectos importantes.

También se medirá cómo se encuentra la asistencia técnica, el acceso al crédito y otras variables determinantes de la producción, según indicó el entrevistado.

Potencial productivo

El objetivo es mostrar al mundo el potencial productivo del Paraguay y visibilizar su crecimiento económico con datos estadísticos oficiales.