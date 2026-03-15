Menos excedentes para industrias nuevas

1.- Generación disponible

Las centrales hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá tuvieron en febrero último comportamientos parecidos. En el caso de Itaipú disminuyó su generación 10%, en tanto que la de Yacyretá se redujo 13% respecto a febrero de 2025.

Los técnicos consultados añaden que, si consideramos la producción de ambas centrales en forma conjunta, veremos que en febrero último mermó 11% respecto a febrero de 2025 y 0,7% con relación a febrero del 2024.

En cuanto a los indicadores del primer bimestre de este año, nuestras fuentes señalan que Itaipú y Yacyretá generaron 11% y 6% menos que el año pasado.

Si juntamos ambos resultados, veremos que ambas binacionales, en el primer bimestre de este año, tuvieron una merma del 10% en su producción respecto al mismo lapso del año anterior.

Resaltan que en el 2025 y en 2024 la generación de Itaipú no alcanzó los 75.000 GWh, la cantidad de energía que debe garantizar. Vaticinan un resultado parecido para este año.

Preguntados sobre las causas del déficit, los técnicos respondieron que se debe principalmente a las condiciones hídricas del río Paraná y a la disponibilidad de unidades generadoras en ambas centrales.

2).- Energía paraguaya

Del total que produjeron las binacionales en enero y febrero últimos, el 41% usó nuestro país. De ese total, la producción de Itaipú se aprovechó un 41% y la de Yacyretá el 39%.

De la energía generada en ambos complejos, en lo que va del año, de la parte que corresponde al Paraguay, el sistema nacional utilizó el 82%: 83% en Itaipú y 77% en Yacyretá.

3.- Utilización de la energía de las binacionales en Paraguay

La empresa eléctrica del Estado paraguayo, durante el primer bimestre del 2026, utilizó 11,99% más de energía de las binacionales respecto al año anterior, y 23,88% más con relación al primer bimestre de 2024.

4.- Energía paraguaya cedida en las binacionales

La energía paraguaya cedida en las binacionales en el primer bimestre de 2026 fue el 18% de lo disponible para nuestro país en Itaipú y Yacyretá. De la parte paraguaya en Itaipú cedimos el 17% y en Yacyretá el 23% de la mitad que corresponde al Paraguay, de acuerdo con los tratados vigentes.

La energía cedida por nuestro país en ambas binacionales entre enero y febrero de este año fue inferior en 52% respecto al mismo mes del año anterior y 58% inferior a la del primer bimestre de 2024.

En febrero el país cedió a la Argentina y al Brasil 484 GWh, que implica una reducción de 61% respecto al mismo periodo del año pasado.

La energía cedida en febrero de 2026 fue de 484 GWh, el 18% de la energía paraguaya de las binacionales, que es equivalente a una potencia media horaria de 720 MW; el margen de disponibilidad que tuvimos en febrero y que no utilizamos en nuestro país.

Datos destacados

-La suma de la energía generada en Itaipú y Yacyretá en el mes de febrero de 2026 alcanzó 6.986 GWh; 11% menos respecto a la cantidad que generaron en febrero de 2025 y 0,7% con relación al mes de febrero del 2024.

-En febrero de 2026, la central paraguayo-brasileña generó 10% menos de energía, en tanto que Yacyretá produjo 13% menos que en el mismo periodo del año pasado.

-Las centrales hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá, en el primer bimestre de 2026, tuvieron una reducción de su generación del 11% y 6%, respectivamente, con relación al mismo periodo del año anterior.

-En forma conjunta, la generación de ambas centrales binacionales, en el primer bimestre de 2026, registraron una merma del 10%, comparado con el mismo periodo del año anterior.

-Del total de la energía generada en ambas centrales en el primer bimestre de 2026, el Paraguay utilizó 41% de lo generado. De Itaipú retiró el 41% y de Yacyretá el 39%.

-Paraguay utilizó el 82% de la energía que le correspondía según el Tratado, en las binacionales en los dos primeros meses del 2026. De la hidroeléctrica paraguayo-brasileña retiró el 83% y del complejo paraguayo-argentino, el 77%.

-La ANDE, en febrero de 2026, utilizó 12% más energía generada en las binacionales, con relación con el año anterior y 21% superior respecto a enero de 2024.

-La empresa eléctrica del Estado paraguayo, en el primer bimestre de 2026 utilizó 12% más energía producida por las binacionales respecto al año anterior y 24% más en el primer bimestre de 2024.

-La energía que cedió el Paraguaya de su parte en las binacionales en febrero de 2026 alcanzó el 14%.

-La cantidad cedida en el primer bimestre de 2026 fue el 18% de la que correspondía a nuestro país en Itaipú y Yacyretá: 17% de la de Itaipú y 23% de la de Yacyretá.

-En febrero, cedimos a la Argentina y al Brasil 484 GWh, 61% menos respecto al mismo periodo del año pasado.

-La cantidad cedida en febrero último fue de 484 GW, 18% de la energía paraguaya en las binacionales; equivalente a una potencia media horaria de 720 MW; el margen de disponibilidad, en términos de potencia, que tuvimos en febrero y que no utilizamos.

-Se reduce drásticamente el margen de disponibilidad de potencia, principalmente en el horario de punta de carga del sistema paraguayo, consecuencia del incremento del consumo nacional y de la reducida generación debido al déficit hidrológico actual.